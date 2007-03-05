ایران همچنان با نصب دوربینهای آژانس در سایت هسته ای خود مخالفت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس از وین، این ادعا درآستانه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انزژی اتمی با هدف بررسی موضوع هسته ای ایران و کره شمالی صورت می گیرد.

به ادعای این دیپلماتها، حتی کشورهایی از شورای حکام - از جمله منتقدان کلیدی آمریکا همچون کوبا و ونزوئلا - که به طور طبیعی از تهران حمایت می کنند؛ احتمالا با تعلیق موافقت خواهند کرد، زیرا شورای امنیت از این اقدام حمایت می کند.

در نشست امروز (دوشنبه) محمد البرادعی مدیر کل آژانس گزارش خود را درباره اطاعت ایران از قطعنامه 1737 و کاهش 50 درصدی کمکهای فنی آژانس به ایران ارائه خواهد داد .