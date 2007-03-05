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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

تشکیل صندوقی برای حمایت از مسجدالاقصی ضروری است

تشکیل صندوقی برای حمایت از مسجدالاقصی ضروری است

رهبر جنبش اسلامی فلسطین از کشورهای عرب و اسلامی خواست تا صندوقی برای حمایت از مسجدالاقصی تشکیل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاقصی آنلاین، شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی فلسطین در کنفرانس خبری که در قاهره پایتخت مصر برگزار شد، اظهار داشت: کشورهای اسلامی و عربی برای حمایت از مسجدالاقصی و شرح حجم بحرانهای صهیونیستها در اطراف مسجدالاقصی اقدامات لازم را انجام داده و تدابیری خاص در نظر گیرند.

وی گفت: اینک مسجدالاقصی در معرض نابودی قرار دارد و شهر قدس در معرض یهودی سازی به دست صهیونیستها است، اما این مسئله مخفی و سری است، از این رو از سازمانها و مؤسسات اسلامی می خواهیم تا به قدس کمک کنند.

شیخ صلاح با تأکید بر اینکه حفاریها در مسجدالاقصی متوقف نشده است، تصریح کرد: اینک عملیات نابودی قدس به دست صهیونیستها در حال انجام است و متوقف نمی شود، خطرات در مسجدالاقصی افزایش یافته است و در خطر ویرانی قرار دارد.

شیخ عکرمه صبری رئیس شورای عالی اسلامی با تأکید بر اینکه آثار باستانی و میراث مسلمانان در منطقه باب المغاربه در معرض ویرانی قرار دارد و تعداد یهودی نشینان افزایش یافته، یاد آور شد: این موضوع مسئولیت بزرگی را بر عهده ما قرار داده است که سران کشورهای اسلامی و عربی نیز در آن سهیم هستند، زیرا مسجدالاقصی امانتی است که باید از آن حمایت کنیم.

کد مطلب 456856

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