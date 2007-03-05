به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "عروس سبز" به کارگردانی محسن ربیعی و تهیه‌کنندگی محمد قاسمی وعلی حسین‌نِژاد روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه ساعت 21 از شبکه دو پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره مسلم مهندس ارزیابی جنگل‌ها و مراتع است که از طرف جنگلداری برای بازدید از اراضی روستایی شمال کشور به آن مناطق می رود. او متوجه استفاده بی‌رویه از مراتع می‌شود و...

فیلم سینمایی "افق" به نویسندگی و کارگردانی رسول ملاقلی‌پور سال 1367 ساخته شد. داستان این فیلم درباره گروهی از غواصان بسیج و سپاه پاسداران است که برای انهدام سکوی الامیه تجهیز می‌شوند. رزمنده‌ای به نام نصرت به تنهایی به مأموریت شناسایی و عکسبرداری از اسکله می‌رود. همرزم او، احمد، که می‌داند نصرت بیمار است به دنبال او می‌رود. آن ها به محاصره دشمن درمی‌آیند. احمد نصرت را فرار می‌دهد و خود دستگیر و کشته می‌شود. با اطلاعاتی که نصرت در اختیار رزمندگان قرار می‌دهد‌، اسکله الامیه منهدم می شود.

در این فیلم جهانبخش سلطانی، سیدجواد هاشمی، مهرزاد نوشیروانی، علی داروییان، حمید صالحین، حبیب اله الهیاری و حیدرخان بابایی بازی کردند. زمان فیلم "افق" 100 دقیقه است و همایون پایور مدیر فیلمبرداری، مقصود قایم تدوین، مجید میرفخرایی طراح‌صحنه و لباس، محمدرضا علیقلی آهنگساز، گشتاسب آریانا صداگذار، جلال مقامی سرپرست گویندگان، عبداله اسکندری طراح‌ چهره‌پردازی و اکبر محمدی جلوه‌های ویژه با این پروژه همکاری داشتند. این فیلم در دوره سوم جشنواره دفاع مقدس در بخش مسابقه فیلم‌های بلند دیپلم افتخار بهترین کارگردانی (رسول ملاقلی‌پور) را از آن خود کرد. فیلم سینمایی "افق" 18 اسفند ماه ساعت 18:15 از شبکه دو پخش می‌شود.