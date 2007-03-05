ایران کشور مهم منطقه است / برخورد غیر مسالمت آمیز با ایران کل منطقه خلیج فارس را بی ثبات می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سعود الفیصل شب گذشته در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی در قاهره گفت : "ایران کشور مهمی در منطقه ما است و می تواند نقش مثبتی ایفا کند و اگر رویارویی درباره (فعالیتهای هسته ای صلح آمیز این کشور) به اوج خود(جنگ) برسد؛ در آن صورت منطقه متضرر و اذیت خواهد شد."



فیصل افزود : "امیدواریم از جنگ و رویارویی اجتناب شود؛ و منطقه خلیج (فارس) همچنان با ثبات باقی بماند."



این اظهارات در پی مذاکرات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در ریاض در روز شنبه صورت می گیرد.



به گزارش خبرگزاری عربستان، احمدی نژاد و ملک عبدالله درباره این نکته " که خطر بزرگتر که امت اسلامی را در حال حاضر تهدید می کند؛ تلاشها برای برافروختن آتش فتنه میان مسلمانان شیعه و سنی است" توافق کردند. طرفین همچنین بر ضرورت تلاش و وحدت برای مقابله با این تلاشها تاکید کردند.



وزیران امور خارجه 10 کشور عربی روز یکشنبه در نشستی در قاهره به بررسی دستور کار اجلاس منطقه ای درباره عراق پرداختند.

در این نشست تاکید شد که هرگونه طرح امنیتی در عراق در صورت همراه نبودن با سازش سیاسی و امتیاز دهی همه طیف های سیاسی داخلی این کشور موفق نخواهد بود.



کمیته ویژه امورعراق در اتحادیه عرب متشکل از وزیران امور خارجه 10 کشورعربی ازجمله کشورهای همجوار (عربستان، کویت، اردن و سوریه) و مصر و الجزایر است.

اجلاس منطقه ای بغداد قرار است دهم ماه جاری(19 اسفند) در سطح مسئولان بلندپایه کشورهای همجوار، مصر و نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت در بغداد برگزار شود.