به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قربانعلی صفایی پور ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن بیان اینکه در دین اسلام سنت‌های بسیار خوبی وجود دارد که این آداب و رسوم می‌بایست در جامعه معرفی و ترویج داده شود، ابراز داشت: می‌بایست برای حفظ سنت‌ها از تجمل‌گرایی و چشم و هم‌چشمی در این گونه مراسم پرهیز و رسوم خوب را جایگزین کرد.

وی بابیان اینکه تکریم مسافران و زائران علی بن موسی الرضا (ع) راهی برای معرفی میامی در راستای جذب گردشگر است، اضافه کرد: همه دستگاه‌های شهرستان می‌بایست در خدمت زائران قرار گیرد و تسهیلات لازم برای آسایش ایشان در ایام نوروز فراهم شود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در ایام پایانی سال می‌بایست نظارت بیشتری بر تنظیم بازار داشته باشند، ابراز داشت: گران‌فروشی از جمله مواردی است که باید با آن به طور جد برخورد شود و اصناف کسب روزی حلال را پیشه خود قرار دهند.

صفایی‌پور در ادامه تصریح کرد: در ایام نوروز باید توجه به ایجاد نشاط اجتماعی نیز در برنامه‌ریزی مسئولان لحاظ شود تا بتوان با بهره‌گیری از این ایام سنت‌های ایرانی-اسلامی را احیا و این فرهنگ معرف شهرستان قرار گیرد.

وی به دیدار رهبر معظم انقلاب با اعضای مجلس خبرگان اشاره کرد و افزود: ایشان در بیانات خود فرمودند در شرایطی که آمریکا مخفیانه وارد کشور عراق می‌شود رئیس جمهور کشور ما مورد استقبال رسمی دولت عراق قرار می‌گیرد که این امر عصبانیت غربی‌ها را از اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه رقم‌زده است.