۱۶ میلیارد ریال اعتبار به راه و شهرسازی رامسر تخصیص یافت

حمید رضا مقتدر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه شورای عالی اداری از خرداد ۹۷ اداره راه و شهرسازی شهرستان‌های رامسر تنکابن و عباس آباد در هم ادغام شد و به عنوان اداره راه و شهرسازی سه شهرستان معرفی شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات ابلاغ شده به اداره راه و شهرسازی شهرستان رامسر در سال جاری یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است افزود: در روستای مرمیجه دیوار سازی عملیاتی شد، راه روستایی افی قراداد بسته شد، راه روستایی ولگام چاک در شرف بستن قرارداد بوده و مشکل مصالح دارد که حل می‌شود، راه روستایی گاولیماک آسفالت شد، پل نارنه اشکور قسمت اعظمی از کار انجام شد و با ابلاغ اعتبار جدید قرارداد آن نوشته می‌شود تا پل نارنه اشکور از حالت آب نما خارج شود، راه روستایی دوشکان به سپارده ابلاغ اعتبار انجام شده است.

وی افزود: در اعتبارات کمیته برنامه ریزی سال ۹۸ درخواست ۳۵۰ میلیون تومان برای اصلاح پل نارنه اشکور باید تأمین اعتبار شود.

مقتدر گفت: پروژه‌های اولویت دار که در مناقصه شرکت داده شده و اجرایی می‌شود عبارتند از: راه روستایی نمکدره به طول ۲/۵ کیلومتر با اعتبار ۶۵۰ میلیون تومان بوده که پس از مشخص شدن پیمانکار اجرایی می‌شود، محور سپارده به الموت اعتبار در مناقصه قرار دارد که پس از مشخص شدن پیمانکار و با انجام مطالعات در سال ۹۸ اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبار محور الموت به اشکور یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است تصریح کرد: در محور چورته به گلین ۷۵۰ میلیون تومان اعتبار دیده شده که با توجه به شرایط آب و هوا در سال ۹۸ پس از انجام مطالعات اجرایی می‌شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی رامسر تنکابن و عباس آباد گفت: در راستای تعریض محور اصلی راه شریانی بازار چالکرود تسهیل حریم و عقب نشینی انجام می‌شود تا از خطر تصادفات پیشگیری شود و پل سایپا و پل نیاسته تعریض می‌شود.

وی افزود: مدیر کل راه و شهرسازی مازندران در سفر به رامسر قول اصلاح ورودی شهر رامسر را داده بود که طرح آن پس از مشاوره و تأمین اعتبار اجرایی می‌شود.

مقتدر خاطر نشان کرد،: مسکن مهر ۶ حدود ۴ سال متوقف بود و پس از رایزنی‌ها پیمانکار با انجام قرارداد با تعاونی مسکن مهر ۶ اجرایی می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال جاری ۴۰۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ داشتیم که کارشناسان از آن بازدید کردند و ۳۱۰ مورد از طریق هئیت تعیین تکلیف بازدید انجام شد.

وی اظهار کرد: با توجه به ۲۰۰ راه روستایی که در شهرستان رامسر وجود دارد ۶۰ درصد روستاها نیاز به آسفالت و روکش دارد که در کمیته برنامه ریزی سال ۹۸ این میزان اعتبار برای آسفالت راه‌های روستایی در اولویت قرار گیرد.

مقتدر گفت: در ابلاغ اعتبارات سال جاری در ۷ پروژه پل شامل نارنه اشکور، راه روستایی لگا چاک ولنگان و مرمیجه اجرایی شد و ادامه در سال جدید اجرایی می‌شود.

وی افزود: یکی از بزرگترین چالش‌ها با در نظر گرفتن پروژه‌ها میزان اعتبارات کم است که انتظار داریم جهت اتمام پروژه‌ها اعتبارات کافی تخصیص داده شود.

مقتدر تصریح کرد: در بخش بازآفرینی شهری جلسات متعددی برگزار شد و اعتبارات خوبی وجود دارد و میدان امام رامسر اعتبار تخصیص داده شد و ۱۴۰ تن قیر به شهرداری رامسر اختصاص داده شد.