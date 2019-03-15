به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی در نشست خبری پیش از بازی فردا شنبه استقلال تهران با نساجی مازندران در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: بازی‌های پر چالشی داریم و امیدوارم فردا بازیکنان تیم با انگیزه‌ای که برای دیدار با استقلال تهران دارند عملکرد خوبی را ایفا کنند. فردا یکی از بهترین بازی‌های خود را انجام خواهیم داد. مطمئنم هواداران زیادی هم برای تشویق نساجی به استادیوم آزادی خواهند آمد. قطعاً بازی با استقلال برای ما روز خوبی خواهد بود.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران در پاسخ به سوال یک خبرنگار که به نظر می‌رسد با توجه به مصدومیت وریا غفوری و فرشید اسماعیلی کار راحتی مقابل استقلال داشته باشید اظهار داشت: استقلال جای آنها بازیکنان بزرگ بی‌شماری روی نیمکت دارد. باز هم می گویم بهترین بازی تیم را در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر خواهید دید.

وی درباره شرایط نساجی نیز اظهار داشت: اگر از وضعیت خودمان بگویم به مراتب شرایطمان سخت‌تر و بدتر از استقلال است. جورج ولسیانی، احمد عبدالله‌زاده و محمد عباس‌زاده را در اختیار نداریم اما یک تیم هستیم و برای پیروزی می‌جنگیم. تمرینات تیم به من می‌گوید فردا بازی خیلی خوبی را خواهیم دید.

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران درباره زمان بازگشت محمد عباس‌زاده خاطرنشان کرد: وضعیت او هنوز مشخص نیست. عباس‌زاده از دو هفته قبل تمرینات خود را آغاز کرد، اما دوباره از همان نقطه قبلی دچار مصدومیت شد. شاید چون عجله داشت که به ترکیب بازگردد دوباره آسیب دید. فکر می‌کنم از اواخر فروردین ماه او را در اختیار داشته باشیم.