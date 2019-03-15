طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان از سال ۸۷ در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دامغان به میزبانی مصلی این شهر ضمن اشاره به بحث طرح انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، ابراز داشت: روند اجرایی طرح در سال ۸۷ با پیگیری نمایندگان مردم استان در مجلس و دولت وقت کلید خورد و از آن زمان تاکنون در حال پیگیری است.

وی افزود: اولین بار بحث انتقال آب دریای خزر از سوی انجمن توسعه مردمی دامغان مطرح و از سوی نماینده وقت مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی و استاندار وقت مورد پیگیری قرار گرفت لذا طرح انتقال آب از دامغان به‌کل استان سمنان تسریع پیدا کرد.

امام جمعه دامغان ضمن بیان اینکه باید از نمایندگان وقت مردم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی تقدیر کرد که کلید بحث انتقال آب دریای خزر به استان را زدند، ابراز داشت: نباید زحمات و تلاش‌های نمایندگان گذشته و دولت وقت را در این راستا نادیده گرفت.

حسینیان در ادامه تصریح کرد: برای بحث انتقال آب دریای خزر به استان سمنان مقرر شد علمای استان و استانداران استان‌های سمنان و مازندران باهم مذاکره کنند تا این موضوع بدون هرگونه چالشی بین دو استان مذکور به اجرا درآید.

وی خاطرنشان کرد: امام جمعه خط و مسیر جامعه را برای مردم و نمازگزاران بیان می‌کند تا مردم در جریان امورات و مسائل جاری قرار گیرند و به واقعیت‌ها بهتر پی ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر، گرامیداشت فرارسیدن ۱۳ رجب ولادت با سعادت امیرالمومنین علی (ع)، برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب و توجه به سنت‌های پسندیده ایام نوروز از جمله مباحثی بود که از تریبون این هفته نماز جمعه دامغان مطرح شد.