البرادعی 22 اسفند به کره شمالی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس با بیان این مطلب گفت :" برنامه این است که دکتر البرادعی 12 مارس (21اسفند) وارد پکن و روز بعد برای دیداری دوروزه راهی کره شمالی شود " .



وی با اشاره به قرارداد 13 فوریه که توسط کشورهای آمریکا، روسیه، دو کره، ژاپن و چین حاصل شد، افزود:" آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه به طور رسمی از چین، توافقنامه ای را که در نشست اخیر مذاکرات شش جانبه حاصل شد، دریافت کرد و این امر برای آژانس ضروری است تا گام بعدی را بردارد" .



البرادعی تا کنون بدون ذکر تاریخ دقیق، اعلام کرد که اواسط ماه مارس برای گفتگو درباره توافقنامه پیونگ یانگ برای بر چیدن برنامه تسلیحات هسته ایش راهی کره شمالی خواهد شد.



وی ماه گذشته اعلام کرد که با مقامهای کره شمالی درباره بازگشت بازرسان آژانس برای راست آزمایی برچیدن راکتور تولید پلوتونیم یونگ بیونگ گفتگو خواهد کرد .



مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین هدف اصلی از سفر به کره شمالی را عادی سازی روابط بین آژانس و پیونگ یانگ برشمرد.



کره شمالی پس از خروج از معاهده ان پی تی(معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) در ژانویه سال 2003 بازرسان آژانس را در دسامبر سال 2002 اخراج کرد.



سفر البرادعی به کره شمالی پس از آغاز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین که روز دوشنبه 14 اسفند صورت می گیرد، انجام خواهد شد.در این نشست شورای حکام درباره موضوعات هسته ای ایران و کره شمالی بحث و گفتگو خواهد کرد.

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