۲ اقدام تحسین برانگیز رهبری/ با مفسدان و مجرمان برخورد جدی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی، اظهار داشت: تقوا شرط ورود به بهشت است، پیامبر (ص) در حدیثی می‌فرماید که آیا می‌خواهید شما را به صفات بهشتیان خبر بدهم، آیا می‌خواهیم شما را به کسی که روز قیامت اهل بهشت است و از آتش جهنم در آمان است خبر بدهم؟ کسی که چهار خصوصیت متانت و وقار، دوم خون گرم بودن، سوم نرم خو و خوش اخلاق بودن و چهارم آسان گیر بودن را داشته باشد اهل بهشت است.

اعتکاف خلوت دل برای نزدیک شدن به معبود است

وی در ادامه با اشاره به ماه رجب، بیان داشت: ماه رجب، ماه خود سازی، استجابت دعا، آماده شدن برای ضیافت الهی است، ماه رجب در نزد خدای متعال حرمت و احترام دارد و از ماه‌های حرام است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه ماه رجب در نزد خدای متعال از ماههای بوده که به آن عنایت دارد، تصریح کرد: این ماه دارای اعمال زیادی است که نباید از آنها غفلت کرد، روزه گرفتن، استغفار کردن، دعا کردن و… از جمله اعمال این ماه است.

اعتکاف برجسته‌ترین مصداق عبادت است. آیت الله میرعمادی با اشاره به ولادت امام محمد تقی (ع) و امام علی (ع) در ماه رجب، ادامه داد: یکی از ویژگی‌های ماه رجب این بوده که در ایام البیض عمل اعتکاف وارد شده است، اعتکاف یک عبادت بی نظیر است، اعتکاف پرورش جسم و روح انسان است، اعتکاف روح انسان را صیقل می‌دهد.

وی با اشاره به روز گرفتن، دوری از گناه، معصیت و امور دنیا، خرید و فروش، معامله و… در اعتکاف، بیان داشت: اعتکاف برجسته‌ترین مصداق عبادت است، خوشبختانه جوانان این سال‌های استقبال عجیبی از اعتکاف داشته‌اند، از رویش‌های انقلاب اسلامی ایران روی آوردن جوانان به معنویت است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، بیان داشت: اعتکاف در حقیقت خلوت دل برای نزدیک شدن به معبود است.

۲ اقدام تحسین برانگیز مقام معظم رهبری

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی این هفته دو اقدام مهم، حساس و تحسین برانگیز از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت، عنوان کرد: یکی از این دو اقدام اعطای نشان ذولفقار به سردار دلاور، رشید، شجاع و فرمانده سپاه قدس سردار حاج قاسم سلیمانی بود، این امر در موقعیتی صورت گرفت که سردار سلیمانی با اقدامات خود داعش را در عراق، سوریه و… از بین برد و دنیا اعلام می‌کرد که بشار اسد باید از بین برود.

راه سربلندی ما مسیری بوده که سردار سیلمانی طی می‌کند. وی با بیان اینکه این اعطای نشان به این معنا بود که «آفرین بر اقدامات تو»، مهم‌ترین اثر این اعطای نشان ذولفقار این بوده که نایب امام زمان (عج) و ولی فقیه زمان از این سردار دلاور راضی است و این افتخار است، تصریح کرد: همچنین پیام دیگر این اقدام، تجلیل از مدافعان حرم، شهدای مدافع حرم، برادران، همسران و مادران شهدا بوده که امنیت را برای ما به ارمغان آوردند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد، بیان داشت: پیام دیگر این بوده که راه سربلندی ما مسیری بوده که سردار سیلمانی طی می‌کند، ما باید با دشمن سازش نداشته باشیم، تسلیم دشمن نباشیم، مرز خود را با دشمن مشخص کنیم، بایستیم و مقاوم باشیم چرا که پیروزی از آن ما است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه به تعبیر آیت الله جنتی باید دست رهبر فرزانه را به خاطر دو اقدام اعطای نشان به سردار سلیمانی و همچنین انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس قوه قضائیه بوسید، عنوان کرد: انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی اقدامی مناسب و حساب شده بود.

دستگاه قضائی کشور را از دست مفسدان اقتصادی خلاص کند

وی با بیان اینکه حجت‌الاسلام رئیسی شخصیتی است که از سال ۵۹ در قوه قضائیه مشغول بود و از علم، آگاهی، اجتهاد و فقاهت لازم برخوردار است، تصریح کرد: همچنین ایشان در طول این ۴۰ سال از سلامت لازم برخوردار بوده است و ما نیز نیازمند تحول در دستگاه قضائی بودیم، نیاز این بوده که امروز دستگاه قضا در ورود به دوره دوم انقلاب و گام دوم انقلاب با روحیه انقلابی برخورد کند.

اهداف و آرمان انقلاب اسلامی برقراری عدالت بوده است. نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با تاکید بر اینکه اهداف و آرمان انقلاب اسلامی برقراری عدالت بوده است و قوه قضائیه مجری عدالت است و باید احقاق حق کند، با فساد، ظلم و تبعیض مبارزه کند، افزود: آنچه را که امروز مردم را آزارمی دهد فساد و اختلاس است، چه معنا دارد که شخصی سال ۹۱ اختلاس کند، امروز به پرونده او رسیدگی کنند؟ این چه ارزشی دارد؟

آیت الله میرعمادی، تاکید کرد: در این راستا حجت‌الاسلام رئیسی باید با مجرمان و مفسدان برخورد جدی کند و ما از این تریبون مقدس از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم کشور را از دست اختلاس گران و مفسدان اقتصادی خلاص و آزاد کند.

نفوذ معنوی ایران اسلامی در دل مردم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیس جمهوری به عراق، بیان داشت: این سفر نقطه عطفی در همکاری راهبردی میان ایران و عراق بوده است، رئیس جمهور آمریکا که مخفیانه، شبانه و با چراغ خاموش دو تا سه ساعت دیدار کرد و در مقابل رئیس جمهور ایران سه شبانه روز، علنی با همه مسئولان عراقی، مردم، سران قبایل، علما و مراجع دیدار کردند.

سفر روحانی به عراق نقطه عطفی در همکاری راهبردی میان ایران و عراق بوده است. نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با اشاره به اینکه این امر نشان از محبوبیت و قدرت ایران اسلامی است، داشت: این دیدار امر نشان از نفوذ معنوی ایران اسلامی در دل مردم است که قطعاً عراق یک ظرفیت مهم اقتصادی، گردشگری، زیارت، اجتماعی، سیاسی و… برای ایران است.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک عید نوروز، بیان داشت: امیدواریم که سالی سرشار از موفقیت، سلامت، تندرستی و پربرکت برای مردم استان باشد.

عید نوروز را ساده و بی تکلف برگزار کنیم

وی با بیان اینکه عید نوروز یک ظرفیت مهم دینی و ملی است و باید از آن برای وحدت، انسجام، اتحاد و تقویت پیوند اجتماعی استفاده کنیم، ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه امسال معیشت مردم در سختی است و اقتصاد مناسب نیست، گرانی بیداد می‌کند و مردم از نظر گرانی در فشار شدید به سر می‌برند، انتظار این است که عید نوروز را ساده و بی تکلف برگزار کنیم و با فقرا و نیازمندان همدلی داشته باشیم چرا که عید واقعی عیدی است که خدا از ما راضی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به سالروز انفجار تروریستی در نماز جمعه تهران، تصریح کرد: نماز جمعه از برکات انقلاب اسلامی است، نماز جمعه قرارگاه ایمان، تقوا، معرفت و بصیرت است، این قرارگاه اثر بخش است، مظهر وحدت، بصیرت و قدرت نمایی است و در این قرارگاه پنج مجتهد با تقوای عالم شهید شده است و به این دلیل تلاش دشمنان بر این است که نماز جمعه و حضور مردم در نماز جمعه کمرنگ باشد.