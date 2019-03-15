مرگ ۲ نفر بر اثر انفجار یک منزل مسکونی در اصفهان

غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز یک زن ۴۵ ساله و یک مرد ۵۰ ساله بر اثر انفجار یک منزل مسکونی در خیابان جابر انصاری اصفهان جان خود را از دست دادند که دلیل حادثه هنوز مشخص نیست.

وی بیان داشت: همچنین یک پسر ۱۶ ساله بر اثر ساخت مواد منفجره در قهدریجان مصدوم و به بیمارستان فلاورجان انتقال داده شد.

راستین ادامه داد: قطع دست یک نوجوان ۱۴ ساله به دنبال ساخت ترقه در اصفهان از دیگر حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری در اصفهان بود که فرد مصدوم به بیمارستان الزهرا انتقال داده شد.