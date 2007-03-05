حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، اجرای اصل 44 را وظیفه مهم تمامی مسئولان و کارگزاران نظام خواند و گفت: رهبر معظم انقلاب سیاست های اصل 44 را برای سران سه قوه مشخص کرده اند که قوه قضائیه در این راستا کارهای مهمی را صورت داده و ایجاد دادگاه ویژه پرونده های بنگاه های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه همراه با مشاوران متخصص در این زمینه، از جمله اقدامات موثر قوه قضائیه است.

وی افزود: ما در قوه قضائیه بعد از ابلاغ اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری به دنبال آن بوده ایم تا مسائل و پرونده های اقتصادی را به افردای متخصص در قوه واگذار کنیم تا پرونده های اقتصادی به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ما براساس اصل 44 از سرمایه گذاری و کار آفرینی در جامعه بطور جدی حمایت می کنیم و مسئولان قوه قضائیه بر این اعتقادند باید اشکالات و موانعی که بر سر راه سرمایه گذاران در نظام اداری کشور وجود دارد، برداشته شود.

رئیسی همچنین گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مسئولان باید تلاش کنند تا از سرمایه گذاری مشروع در داخل کشور حمایت شود که قوه قضائیه در این مسیر گام های مطلوب و ارزشمندی برداشته است.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه به دنبال آن است تا از سرمایه گذاری به شکل قانونمند حمایت کند و این امر در اجرای اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله نظام بسیار مهم و تاثیر گذار است.

معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اجرای اصل 44 یکی از اهداف مهم ومورد تاکید مقام معظم رهبری است و تا زمانی که اهداف این اصل و سند چشم انداز بیست ساله نظام محقق نشود، هیچ تغییرجدی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.