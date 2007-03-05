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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۵۷

معاون اول رئیس قوه قضائیه در گفتگو با مهر :

اجرای اصل 44 باید اولویت کار سه قوه قرار بگیرد / از سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کنیم

اجرای اصل 44 باید اولویت کار سه قوه قرار بگیرد / از سرمایه گذاری مشروع حمایت می‌کنیم

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی گفت: برای تحقق اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله کشور، سران قوا و مسئولان اجرایی کشور باید تلاش خود را نسبت به گذشته چند برابر کنند و برنامه های خود را بر اساس اهداف این دو اصل مهم نظام تبیین کنند.

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، اجرای اصل 44 را وظیفه مهم تمامی مسئولان و کارگزاران نظام خواند و گفت: رهبر معظم انقلاب سیاست های اصل 44 را برای سران سه قوه مشخص کرده اند که قوه قضائیه در این راستا کارهای مهمی را صورت داده و ایجاد دادگاه ویژه پرونده های بنگاه های اقتصادی و استفاده از قضات با تجربه همراه با مشاوران متخصص در این زمینه، از جمله اقدامات موثر قوه قضائیه است.

وی افزود: ما در قوه قضائیه بعد از ابلاغ اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری به دنبال آن بوده ایم تا مسائل و پرونده های اقتصادی را به افردای متخصص در قوه واگذار کنیم تا پرونده های اقتصادی به صورت تخصصی مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ما براساس اصل 44 از سرمایه گذاری و کار آفرینی در جامعه بطور جدی حمایت می کنیم و   مسئولان قوه قضائیه بر این اعتقادند باید اشکالات و موانعی که بر سر راه سرمایه گذاران در نظام اداری کشور وجود دارد، برداشته شود.

رئیسی همچنین گفت: بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری مسئولان باید تلاش کنند تا از سرمایه گذاری مشروع در داخل کشور حمایت شود که قوه قضائیه در این مسیر گام های مطلوب و ارزشمندی برداشته است.

وی تصریح کرد: قوه قضائیه به دنبال آن است تا از سرمایه گذاری به شکل قانونمند حمایت کند و این امر در اجرای اصل 44 و سند چشم انداز بیست ساله نظام بسیار مهم و تاثیر گذار است.

معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: اجرای اصل 44 یکی از اهداف مهم ومورد تاکید مقام معظم رهبری است و تا زمانی که اهداف این اصل و سند چشم انداز بیست ساله نظام محقق نشود، هیچ تغییرجدی در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.

کد مطلب 456868

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