آمریکا به دنبال بهانه ای برای جنگ با ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز نوشت : برای اسرائیل و آمریکا تداوم فشار بر ایران یک اقدام متعادل کننده است؛ در حالی که این دو همپیمان از تهدید تحمیل شده از سوی ایران سخن می گویند، اما همچنین تلاش می کنند تا احتمال اقدام نظامی را کم اهمیت نشان دهند.

یک سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با این روزنامه انگلیسی تصریح کرد:"همانطور که رئیس جمهور( جرج بوش)، کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و " رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا بارها گفته اند؛ ما به دنبال بهانه ای برای جنگ با ایران نیستیم و تمایلی هم برای این کار نداریم."

بر اساس این گزارش، دیپلماتهای آمریکایی هم تاکید می کنند که هدف از اعزام دومین ناو هوایمابر آمریکا در خلیج فارس تقویت تلاش دیپلماتیک است نه آماده شدن برای گسترش جنگ عراق.

از سوی دیگر، دموکراتها در کنگره آمریکا هنوز متقاعد نشده اند؛"هری رید" رهبر دموکراتهای سنا گفت :" رئیس جمهور دارای اختیار برای اقدام نظامی علیه ایران بدون کسب مجوز کنگره نیست."

در حالیکه برخی تحلیلگران می گویند که کاخ سفید با دید دیگری به قدرت اجرایی می گوید که رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است که می تواند بدون تایید کنگره به هرگونه ای حمله ای به آمریکا پاسخ دهد، اما تعداد زیادی از تحلیلگران آمریکایی می گویند که حمله به تاسیسات زیر خاکی و پنهان شده ایران هیچ سودی ندارد و نتیجه آن احتمالا اقدامات تلافی جویانه تهران جدی خواهد بود. آنها همچنین بر این باورند که این مسئله امکان ندارد که بوش را متوقف کند.