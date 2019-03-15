به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل به بازداشت و زندانی کردن زنان در عربستان واکنش نشان داد.

سازمان عفو بین الملل بیان کرد: زنان بازداشت شده عربستانی که در زندان به سر می‌برند با اتهامات پوچی روبرو هستند که شامل ارتباط با رسانه‌های خارجی و فعالان حقوق بشری و سازمان بین المللی است.

عفو بین الملل اعلام کرد: این زنان را متهم به ارتباط با سازمان عفو بین الملل کرده اند که اتهاماتی پوچ است.

شایان ذکر است که مقامات سعودی شماری از زنان عربستانی در ماه می گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی این کشور بازداشت کرده است.