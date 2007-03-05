کاهش5/1درصدی بودجه صندوق رفاه در سال 86/ افزایش اعتراضات دانشگاهها در صورت عدم افزایش بودجه وامهای دانشجویی

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در پاسخ به اظهارات معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود در خصوص عدم افزایش وام مسکن دانشجویان نسبت به سال تحصیلی گذشته با ارسال نمابری به خبرگزاری مهر ضمن تأیید مطالب مطروحه از سوی دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صندوق رفاه دانشجویان در دو سال اخیر با کسری بودجه و کاهش 11 درصدی اعتبارات مواجه بوده است و این وضعیت در سال 1386 نیز تکرار شده و ما شاهد کاهش 5/1 درصدی در بودجه صندوق خواهیم بود.

مهرداد فولادی نژاد افزود: با احتساب کاهش بودجه در دو سال اخیر، صندوق رفاه دانشجویان نسبت به سال 1384 مجموعا با 5/12 درصد کاهش بودجه در سال 1386 رو به رو است. به همین جهت در سال آینده در صورت عدم حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت و عدم افزایش بودجه صندوق رفاه دانشجویان و همچنین ثابت ماندن سقف اعتبار وام شهریه دانشجویان با اعتراضات بیشتری از سوی دانشگاه ها مواجه خواهیم بود.

رئیس صندوق رفاه اظهار داشت: برای پیشگیری از تکرار اعتراضات دانشجویی و نارضایتی مسئولان دانشگاهی راهی جز افزایش بودجه صندوق در سال 86 وجود ندارد.

وی افزود: صندوق رفاه دانشجویان به دلیل کاهش بودجه در سال 1385 اعتبار وام های دانشجویی را مطابق تعداد وام پرداختی در سال تحصیلی گذشته به دانشگاه ها ابلاغ کرده است.

فولادی نژاد در ادامه در زمینه بهره مندی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود از وام های دانشجویی گفت : همچنین در سال تحصیلی 1386-1385 تا کنون تعداد 2367 نفر دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود طی 25 فهرست وام به میزان 3 میلیارد و 886 میلیون و 505 هزار ریال از وام های تحصیلی، مسکن، ازدواج، ودیعه مسکن، ضروری، ممتاز و نمونه و .. صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شده اند.

به گزارش مهر، معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود روز گذشته در گفتگو با مهر گفته بود : "صندوق رفاه وزارت علوم بدون آنکه افزایش پذیرش دانشجو در سال جاری را مد نظر قرار دهد، عنوان می کند که وام مسکن نیمسال گذشته را به همان تعداد دانشجویی می دهد که در سال گذشته تحصیلی پرداخت کرده است."

مرتضی محمدیون اظهار داشته بود : "مسئولین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم پاسخگو نیستند. طی هفته گذشته، 3 مرتبه با آقای مهنس فولادی نژاد رئیس صندوق رفاه وزارت علوم تماس گرفته ام تا مشکل حل شود، اما جوابگو نیستند و اکثرا در جلسه به سر می برند. به دفتر وی اعتراض کردم و تصمیم بر این شد که از این پس در خصوص موضوعات مرتبط به صندوق رفاه با دکتر ملاباشی ارتباط برقرار شود."

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شاهرود تاکید کرده بود : "صندوق رفاه وزارت علوم دائما عنوان می کند که کسری بودجه دارد."

مرتضی محمدیون، فاز 2 اتوماسیون را که توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در پیش گرفته شده است را مشکلی اساسی در این صندوق دانسته و گفته بود: "نیمسال گذشته که فاز 2 اتوماسیون بکارگرفته شد، اکثر دانشجویان در دانشگاه با مشکل برخورد کردند اما مسئولین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به خاطر آنکه 2 دانشجو شماره حسابشان را اشتباه ارائه کرده بودند به مدت 5/1 تا 2 ماه میلیاردها تومان را نزد بانکها معطل کردند تا چند پرونده ها را رفع نقص کنند."