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۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۱۱

مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی شهرداری تهران:

ویژه نامه آموزشی خطرات چهارشنبه سوری توزیع می شود

ویژه نامه آموزشی خطرات چهارشنبه سوری توزیع می شود

ویژه نامه آموزش خطرات ناشی از استفاده از مواد محترقه و ترقه طی هفته جاری آماده و توزیع خواهد شد.

دکتر محمد رضا ناری ابیانه در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه علاوه بر این ویژه نامه از طریق شبکه های شهردار خانواده و شهردار مدرسه این موارد تذکر داده شده است گفت: از نظر تخصصی کار دقیقی انجام شده است که به صورت بسته آموزشی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل آموزش و مشارکت های مردمی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در این بسته های آموزشی توصیه های بهداشتی و ایمنی مورد نظر است ، افزود: هرچند این نوع آموزش ها باید زودتر انجام می شد ولی به نظر می رسد کاری که در شهرداری تهران در حال بررسی است از نظر کیفیت در حد قابل قبولی قرار دارد.

کد مطلب 456875

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