115 نمایندگان بر طرح پیشنهاد جایگزین لایحه دولت اصرار دارند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ابتدای جلسه علنی امروز سعید ابوطالب در تذکر آیین نامه ای خود گفت: ما دو تا پیشنهاد جایگزین کل داده ایم که با امضا 115 نفر از نمایندگان این پیشنهاد جایگزین کل مطرح شده بود.

وی افزود: منتهی وقتی دیروز جلسه به پیشنهادات رسیده به یکباره جلسه تعطیل شد و ما اصرار داریم این دو پیشنهاد کل مطرح شود ولی بنده می دانم که این امر مغایر ماده ای در آیین نامه است لذا بنده این تذکر را دادم تا با رای گیری این موضوع حل شود.

نماینده تهران ادامه داد: الان ما احساس می کنیم که نظر حضرتعالی (حداد عادل) با نظر نیمی از مجلس متفاوت است زیرا تقریبا نیمی از مجلس امضا کرده که ما می خواهیم پیشنهاد جایگزین کل به لایحه دولت رامطرح کنیم .

رئیس مجلس نیز در پاسخ به وی گفت: اجازه دهید پس از آنکه کسی پیشنهادات شما را مطرح کرد من نظر خودم را راجع به آن از حیث آیین نامه عرض خواهم کرد.

وی افزود: اینکه کل تبصره‌ها را نادیده بگیریم و کل را جایگزین کنیم، قانون چنین چیزی را اجازه نداده است و در سال‌های گذشته نیز این رویه معمول نبوده است.

حداد عادل تصریح کرد: نمایندگان می‌توانند پیشنهادهای خود را مورد به مورد در تبصره‌ها مطرح کنند و در این پیشنهادها حتی می‌توانند پیشنهاد جایگزین دولت را در مورد هر تبصره بیان کنند.

گفتنی است، ستار هدایتخواه، شاهی عربلو، رضا عبدالهی و ایرج ندیمی نیز قصد تذکر در خصوص موضوع مذکور را داشته که به دلیل طرح موضوع از آن انصراف دادند.