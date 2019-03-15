به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، نادر تمیمی اظهار داشت: به دلیل بروز اشکال در ایستگاه ۲۳۰ انتقال برق گناوه از ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه صبح امروز برق شهرهای گناوه، دیلم و ریگ قطع شد.

وی بیان کرد: با تلاش مأموران شرکت برق، برق شهرستان دیلم ساعت ۱۱ و ۵۷ دقیقه و برق شهر ریگ ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه وصل شد. برق بخشی از شهر گناوه نیز در ساعت ۱۳ و ۴۰ دقیقه وصل شده و اکنون همکاران در تلاش هستند تا برق بخش‌های دیگر باقی مانده از شهر گناوه نیز وصل شود.

وی ادامه داد: حادثه امروز ایستگاه ۲۳۰ کیلوولت فوق توزیع برق این شهرستان در نزدیکی مرقد سیدرضا هیچ تلفات جانی و مصدومی نداشته است.

تمیمی افزود: حادثه ایستگاه برق گناوه به دلیل اشکال فنی عادی و تنها قطعه‌ای در این ایستگاه دارای اشکال است که در کمترین زمان ممکن تعمیر آن انجام شده و اکنون شرایط به وضعیت عادی برگشته است.

وی اظهار داشت: آتش سوزی این ایستگاه نیز جزئی و با حضور به موقع مأموران آتش نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن خاموش و مهار شد.

تمیمی یادآور شد: این حادثه همچنین باعث قطع برق شهرستان‌های شمال استان بوشهر شده بود که با تلاش بی وقفه همکاران اکنون برق شهرستان‌های گناوه و دیلم وصل شده و تنها شماری از مشترکان در گناوه برق انها وصل نشده که این مهم نیز اکنون در دست انجام است و بزودی محقق می‌شود.