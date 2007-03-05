ورود 10 هزار دستگاه تاکسی "ون" به پایتخت

جواد صادقی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت های واجد شرایط حمل و نقل عمومی درون شهری برای دریافت خودروهای "ون" و پیش پرداخت خرید آن می توانند تا پایان اسفند ماه به مراکز خرید این وسایل حمل و نقل عمومی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: این خودروها با وابستگی به سازمان تاکسیرانی شهر تهران ظرفیت جابجایی 9 تا 13 مسافر را دارند. در حال حاضر نیز 5 نوع خودرو "ون" در معرض فروش قرار گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: تعیین نرخ تاکسی های "ون" در صلاحیت شورای شهر تهران است و به طور قطع نرخ کرایه این خودروها برای مسافران کمتر از تاکسی ها معمولی و به نفع آنان خواهد بود.