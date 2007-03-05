شورای حکام گزارش البرادعی درباره ایران و کره شمالی را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی با بیان این مطلب درباره نشست امروز شورای حکام آژانس گفت : محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حکام آژانس در وین را از سفر خود به کره شمالی که 13 ماه مارس (22اسفند) انجام می شود، قرار خواهد داد .



وی افزود: سفر البرادعی به منظور گفتگو با مقامهای کره شمالی درباره نحوه نظارت بر برچیدن تاسیسات هسته ای این کشور انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، البرادعی در نشست امروز شورای حکام که ممکن است یک هفته به طول بینجامد؛ آنان را از عمل نکردن ایران به درخواستهای شورای امنیت مبنی بر توقف غنی سازی اورانیوم مطلع خواهد کرد .



این گزارش ادعا می کند : انتظار می رود که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی نظر مساعد نیمی از اعضای شورای حکام را برای قطع کمک فنی آژانس به ایران درجهت تحریمهای قطعنامه 1737 شورای امنیت که 23 دسامبر به تصویب رسید،جلب کند .



در نشست روز امروز ، البرادعی گزارش خود را درباره اطاعت ایران از قطعنامه 1737 و کاهش 50 درصدی کمکهای فنی آژانس به ایران ارائه خواهد داد .



یک دیپلمات غربی در وین گفت : نشست شورای حکام باید عاری از بحث وجدل باشد تا جا برای دیپلماسی درجای دیگر باقی بماند .



فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد : آمریکا، چهارکشور اروپایی و چین با چهارچوب قطعنامه جدید برای تشدید تحریمها علیه ایران که از تعلیق غنی سازی اورانیوم خودداری کرده است، موافق هستند .



مقامهای آمریکایی نیز روز گذشته اعلام کردند: تنها چند مسئله لاینحل باقیمانده است؛ آنها ابراز امیدواری کردند که قدرتهای غربی بتوانند تهیه پیش نویس قطعنامه جدید ضد ایرانی را در هفته جاری آغاز کنند.



این اقدامات در شورای امنیت سازمان ملل متحد از زمانی صورت می گیرد که محمد البرادعی 22 فوریه گزارش داد که ایران در اطاعت از ضرب الاجل شورای امنیت برای توقف غنی سازی اورانیوم کوتاهی کرده و ظرفیت هسته ای خود را افزایش داده است؛ گزارش البرادعی برای شورای امنیت ارسال شده است .



دیپلماتها مدعی شدند: دومین گزارش البرادعی درباره کمک فنی به ایران نیزدر وین توزیع شده است و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با کاهش کمک فنی به تهران موافق هستند .