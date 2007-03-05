به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها اعلام کرد، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به درخواست دکتر نفیسه فیاض بخش عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ، ضمن بررسی نحوه جذب اعضای هیات علمی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران و چند دانگشاه معتبر خارجی نظیر میسوری کلمبیا، تورنتو، کالیفرنیا و ... تصریح کرد که تفاوت عمده ای که در زمینه استخدام اعضای هیات علمی در ایران و دانشگاههای خارجی وجود دارد در زمینه تمرکز در تصمیم گیری دانشگاهی است.

در دانشگاههای ایران با وجود سیستم متمرکز کنونی ، فرد برای استخدام به عنوان هیات علمی رسمی از دو فیلتر گروه آموزشی و هیات ممیزه دانشگاه عبور کرده ونهایتا به تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می رسد. اما دردانشگاههای سایر کشورها از جمله کشورهای پیشرفته ، اعضای هیات علمی منطبق برقوانین و مقررات تعریف شده در دانشگاه خاص برگزیده می شوند.

مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: که آزادی عمل دانشگاهها در انتخاب اعضای هیات علمی می تواند خیر و برکات بسیاری را نصیب سیستم آموزش عالی و به تبع آن کل کشور نماید و اعتماد به دانشگاهها به اضافه ایجاد فضای رقابتی بین آنها، نه تنها کیفیت اعضای هیات علمی را ارتقا می دهد بلکه آنان را برای شرکت در یک رقابت فشرده با دانشگاههای خارجی در آینده آماده می کند.

از سوی دیگر ایجاد فضای رقابتی بین دانشگاهها اهرم نیرومندی است که دانشگاهها را بر آن می دارد تا برای جذب بهترین ها رقابت کرده و از مناسب ترین روش ها در جذب هیات علمی استفاده نمایند و در این راه حداقل خطا را مرتکب شوند زیرا در غیر این صورت باید جایگاه علمی خود را به دانشگاههای دیگر واگذار کنند.

مرکز پژوهشها در ادامه خواستار بازگذاشتن دست دانشگاهها در زمینه جذب اعضای هیات علمی شد و افزود: در همین حال باید تلاش شود تا حداقل در سطح دکتری از ذخیره جهانی اعضای هیات علمی و به خصوص اساتید برجسته جهان اسلام استفاده شود و دانشگاههای ایران مشارکت بیشتری با دانشگاههای جهان در زمینه مبادله استاد و دانشجو داشته باشند.