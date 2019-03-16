به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، اتحادیه جهانی علمای مسلمان با صدور بیانیه ای از ملت های مسلمان خواست که با تمام توان برای توقف جنایت صهیونیست ها علیه مسجد الاقصی اقدام کنند.

این اتحادیه در بیانیه ای اعلام کرد: سازمان و شخصیت های برخی کشورهای اسلامی که برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گام برداشته اند، در جنایت های این رژیم علیه ملت، امت و مقدسات اسلامی سهیم خواهند بود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این نهادها به رژیم تل آویو چراغ سبز نشان می دهند تا با آسودگی خاطر به اجرای برنامه های خود ادامه دهد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان اعلام کرد: باب الرحمه و دیوار مجاور آن بخشی از مسجد الاقصی است و هرگونه تجاوز به آن تعدی به تمامی امت اسلامی است.

این نهاد از وزارت اوقاف کشورهای اسلامی خواست که درهای مساجد را برای جمع آوری حمایت مالی به منظور پیروزی قدس و ساکنان آن باز کنند.

این اتحادیه خواستار نام گذاری جمعه آینده به نام «جمعه خشم و پیروزی مسجد الاقصی» در کشورهای اسلامی شد.

اتحادیه جهانی علمای مسلمان یک نهاد اسلامی مردمی است که در سال ۲۰۰۴ در شهر دوبلین ایرلند پایه گذاری شد، اما در سال ۲۰۱۱ بر اساس تصمیم شورای اجرایی این سازمان، دفتر مرکزی آن به دوحه قطر منتقل شد.

درخواست این نهاد اسلامی پس از آن صورت می گیرد که رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰۰ نقطه از نوار غزه را بمباران کرد.

پلیس رژیم اشغالگر قدس در ادامه تعدی به مقدسات اسلامی، سه شنبه تمامی درهای ورودی مسجد الاقصی و صحن آن را بست و نمازگزاران را از این مکان مقدس بیرون راند.