"شاعر زباله ها" در اکراین با استقبال روبرو شد

محمد احمدی کارگردان فیلم، ضمن بیان این خبر به خبرنگار مهر گفت : " این اثر پس از حضور موفق در جشنواره فیلم کیف که از 29 مهر تا 7 آبان امسال در کشور اکراین برگزار شد، به عنوان نخستین فیلم ایرانی امکان اکران عمومی در سه سینمای شهر کیف را به دست آورد. پیش از این نمایش آثار ایرانی منحصر به حضور جشنواره ای و هفته فیلمها بود" .

وی تاکید کرد : "فیلم با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده و تا به حال توانسته است بیش از 15 جایزه بین المللی از جشنواره های مختلف را برای سینمای ایران کسب کند" .



فیلم سینمایی "شاعر زباله ها" داستان رفتگری را به تصویر در می آورد که در حین جمع آوری زباله از راز یک زن تنها آگاهی پیدا می کند. او به دنبال راهی است که به طریقی با اطلاع یافتن از همه اسرار به نوعی زن را حمایت کند. لیلا حاتمی، فرزین محدث و محمد اسکندری بازیگران اصلی این فیلم هستند. محسن مخملباف فیلمنامه نویس، محمد آلادپوش مدیر فیلمبرداری، عبداله اسکندری چهره پرداز، محمدرضا درویش آهنگساز فیلم هستند. تهیه کنندگی این فیلم را خانه فیلم مخملباف انجام داده است.