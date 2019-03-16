به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت عمون، اردنی‌ها پس از اقامه نماز جمعه در شهرهای «الزرقاء»، «اربد» و «الکرک» تظاهرات برگزار کرده و تجاوزات پی در پی صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی را محکوم کردند.

شهروندان اردن با برگزاری این تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی سر دادند.

تظاهرات‌کنندگان، تجاوزات صهیونیست‌ها علیه مسجدالاقصی را که با حمایت پلیس رژیم اشغالگر و با هدف نابودی هویت و تاریخ این مکان مقدس صورت می‌گیرد، محکوم کردند و خواستار اقدام کشورهای اسلامی و عربی برای توقف این تجاوزات شدند.