ورزش کبدی در قم وارد دوران تغییر نسل شده است

مسلم رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت کبدی استان قم در سال ۹۷ تمرکز خود را بر توسعه این رشته در رده‌های سنی پایه در قم قرار داد و حاصل این رویکرد افزایش آمار کبدی کاران قم به حدود ۲۶۰ ورزشکار دختر و پسر بود.

وی افزود: اغلب این جمعیت را کبدی کاران نوجوان و نونهال تشکیل می‌دهند و این خبر خوشی برای آینده کبدی قم در راستای قهرمان سازی و نتیجه‌گیری در میادین بزرگ در سال‌های آینده است و کبدی در قم وارد دوران تغییر نسل شده است.

رئیس هیئت کبدی استان قم گفت: عملکرد مثبت تیم‌های کبدی دختران و پسران قم در المپیاد استعدادهای برتر کشور در زمستان ۹۷ محصول تلاش چندین ماهه هیئت کبدی برای جذب بازیکنان نوجوان به این رشته و آموزش و سرمایه گذاری بر روی آن‌ها بود و روزهای موفق کبدی قم در پیش است.

رشیدی بیان داشت: در المپیاد استعدادهای برتر کشور، تیم قم در بخش پسران تنها با یک امتیاز اختلاف در یک چهارم نهایی به سیستان و بلوچستان باخت و همین تیم نایب قهرمان شد و در بخش دختران نیز تیم کبدی قم در تبریز با شکست برابر قهرمان حذف شد و عملکرد فنی متفاوتی نسبت به گذشته داشت و نگاه استان‌های دیگر را به کبدی قم تغییر داد.

وی عنوان کرد: حاصل این پیشرفت امیدبخش، دعوت از مهدی مصطفوی و یاسین علیزاده در بخش پسران و زهرا ابوالفتحی، ریحانه موسوی، معصومه محمدی و مینا افشار در بخش دختران به اردوی استعدادیابی فدراسیون کبدی است و این نفرات به عنوان سرمایه‌های انسانی زیر نظر فدراسیون خواهند بود.

رئیس هیئت کبدی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر یک کبدی کار جوان و آینده دار قمی به نام علی اصغر وفایی در تیم ملی جوانان حضور دارد و تلاش ما بر ورود کبدی کاران قمی در آینده نزدیک به تیم‌های ملی به شکلی گسترده‌تر و موفقیت در میادین کشوری است.