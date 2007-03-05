هزینه های فاقد شهرداری سابق مصداق سوء استفاده نیست / سهل انگاری صورت گرفته است

مهندس حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در زمان شهردار قبلی تهران گفت: برخی از این هزینه ها بسیار لازم و ضروری بوده است ولی در ردیف هزینه های فاقد آمده است که بیشتر به علت سهل انگاری در بخشهای اداری و مالی شهرداری بوده است.

نایب رئیس شورای شهر تهران با تاکید براینکه بسیاری از این هزینه ها دارای مجوز بوده است با این حال شهرداری از آنها استفاده نکرده بود افزود: برخی از هزینه ها در حوادث غیر متقربه ای مانند آتش سوزی مسجد ارک و یکسری اقدامات فرهنگی مانند اثر گذاری مثبت بر دانشجویان در کوی دانشگاه مصرف شده است.

وی در ادامه افزود: انتقاد ما این است که یکسری کارهایی صورت گرفته که نباید صورت می گرفته است و باید از قبل مجوز شورا را دریافت می کرده است با این حال این حق شورا است که در مورد این هزینه ها تصمیم گیری کند و در صورت رای ندادن به آن به کمیسیون حل اختلاف فرستاده شود.

بیادی از حسابرسی این حساب ها خبر داد و افزود: حسابرس های شورای شهر در حال حاضر در حال بررسی این موارد هستند.