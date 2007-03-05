باید با قهرمانی پاسخ محبت هواداران را داد/ پرسپولیس در نتیجه گیری مشکل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: پرسپولیس خوب و زیبا بازی می کند اما در نتیجه گیری مشکل دارد. البته در بسیاری از بازی‌ها حق واقعی تیم پرسپولیس کسب پیروزی بوده و ما امیدواریم شاهد تکرار این بدشانسی ها که گریبانگیر کادر فنی و بازیکنان شده نباشیم و اعضای تیم نیز با هشیاری هرچه بیشتر نتایج بهتری در ادامه رقابت‌های لیگ گرفته و این فرصتی که برای فتح جام حذفی پیش روی پرسپولیس قرار دارد را از دست ندهند.

سعیدلو به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: حال که دربطن مسائل پرسپولیس قرار گرفته‌ام بیشتر به صداقت و هشیاری هواداران پی برده‌ام. آنها واقعاً در حمایت از تیم سنگ تمام گذاشته اند و علیرغم آن شکست تلخ مقابل پیکان با حضور هفتاد هزار نفری خود در بازی با سایپا نشان دادند که پشت این تیم را خالی نمی کنند.

رئیس هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: مربیان و بازیکنان پرسپولیس باید قدر این هواداران را بدانند و ضمن کسب نتایج خوب در لیگ با فتح جام حذفی، به ناکامی های چندین ساله پرسپولیس پایان داده و جواب محبت های این عزیزان را بدهند.

سعیدلو درباره وضعیت هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: قبل از هرچیز باید بگویم که پرسپولیس هیأت مدیره آرام و بدون حاشیه ای دارد و رمز موفقیت آن نیز انسجام و همدلی و پرهیز از تکروی ها بوده است. این هیأت مدیره در 14 ماه گذشته کارهای بزرگی انجام داده که نتیجه آن تحول باشگاه بوده و ما امیدواریم که بتوانیم با کسب نتایج خوب در ادامه رقابت‌های لیگ و جام حذفی رضایت هواداران را به طور کامل جلب کنیم. می دانیم که اگر تیم فوتبال نتیجه نگیرد بسیاری از کارهای بزرگ و زیربنایی که در باشگاه انجام شده به چشم مردم و اهالی فوتبال نمی آید. با این وجود ما از انتقادات و پیشنهادات سازنده استقبال می کنیم اما، نمی توانیم برای نقدهای غیر اصولی فرصتی را قائل شویم.

سعیدلو درباره اضافه شدن حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران به هیأت مدیره پرسپولیس گفت: هیأت مدیره پرسپولیس کاملاً با علی آبادی هماهنگ است. ما هم در جریان همه مسائل هستیم و معتقدیم تکمیل نفرات هیأت مدیره وانتخاب جناب آقای کاشانی درتقویت وپیشرفت بسیارموثر خواهد بود وطبعاً یک هیئت مدیره 5 نفره ویک مدیرعامل تمام وقت جدی فرصت و توان بیشتری برای پیشرفت وتعالی ورزش وخصوصاً سربلندی تیم پرسپولیس خواهد داشت ضمناً بنده ایشان را می شناسم و می دانم از علاقه مندان واقعی تیم پرسپولیس هستند وهیأت مدیره با ظرفیت و توانمندی کامل تر ومشورت‌های دلسوزانه تری برای پیشبرد امور تلاش خواهد کرد.

سعیدلو گفت: هیأت مدیره پرسپولیس باترکیب جدید هم‌چنان با صبوری و همدلی به فعالیت های خود ادامه خواهد داد وانشاءا.. اجازه بروز هیچ گونه حاشیه ای را نخواهد داد.

رئیس هیأت مدیره پرسپولیس گفت: فوتبال مثل شکست و پیروزی در زندگی است و همانگونه که یک فرد از شکست در زندگی درس می گیرد، ما هم ضعف ها و مشکلات را می پذیریم تا از شکست پلی بسازیم برای پیروزی. امیدواریم که مربیان و بازیکنان تیم هم با این تفکر و با روحیه بیشتربه کار خود ادامه دهند.

وی افزود: مطمئن هستم که آینده خوبی برای ورزش کشور ما خصوصاً برای تلاشگران عرصه فوتبال وباشگاه های مورد علاقه مردم عزیزمان درپیش است، انشاءا... در عرض چند روز آینده جلسه هیأت مدیره برای بررسی جدی تر برنامه ها برای ادامه فصل و مسابقات جام حذفی تشکیل خواهد شد.