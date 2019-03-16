رامین امیر مداح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیاده راه سلامت در بلوار ابوالفضل (ع) احداث شده است، اظهار کرد: این پروژه پیشرفت ۱۰۰ درصدی دارد.

وی ادامه داد: پیاده راه سلامت با مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع به آبنما، مبلمان شهری و نورپردازی وسایل تندرستی و گل کر و فضای سبز مجهز است.

شهردار منطقه سه کرمان در ادامه افزود: این پروژه ۲۵ اسفند ماه با حضور مسئولان به بهره برداری خواهد رسید.

امیرمداح عنوان کرد: هدف از اجرای پروژه پیاده راه سلامت ایجاد فضایی با نشاط برای شهروندان، توسعه فرهنگ پیاده روی و ترغیب به ورزش، کمک به حفظ محیط زیست و افزایش تعاملات اجتماعی عنوان کرد.