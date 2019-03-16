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۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۸:۵۷

شهردار منطقه سه کرمان:

پیاده راه سلامت در کرمان به بهره برداری می‌رسد

پیاده راه سلامت در کرمان به بهره برداری می‌رسد

کرمان - شهردار منطقه سه کرمان از اتمام عملیات احداث پیاده راه سلامت در منطقه سه شهری کرمان خبر داد.

رامین امیر مداح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیاده راه سلامت در بلوار ابوالفضل (ع) احداث شده است، اظهار کرد: این پروژه پیشرفت ۱۰۰ درصدی دارد.

وی ادامه داد: پیاده راه سلامت با مساحت بالغ بر سه هزار متر مربع به آبنما، مبلمان شهری و نورپردازی وسایل تندرستی و گل کر و فضای سبز مجهز است.

شهردار منطقه سه کرمان در ادامه افزود: این پروژه ۲۵ اسفند ماه با حضور مسئولان به بهره برداری خواهد رسید.

امیرمداح عنوان کرد: هدف از اجرای پروژه پیاده راه سلامت ایجاد فضایی با نشاط برای شهروندان، توسعه فرهنگ پیاده روی و ترغیب به ورزش، کمک به حفظ محیط زیست و افزایش تعاملات اجتماعی عنوان کرد.

کد مطلب 4568911

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