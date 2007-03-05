رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با مهر عنوان کرد : کاهش اعتبارات دانشگاهها / کاهش غیرقابل توجیه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی / نادیده گرفتن 90 درصد دانشجویان شهریه ای در بودجه 86

دکتر علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعتبارات تحقیقاتی سال آینده گفت: اعتبارات تحقیقاتی کل کشور برای سال آینده در کمیسیون تلفیق تنها 5/0 درصد از تولید ناخالص ملی تصویب شده است. این در حالی است که این رقم در سال جاری 64/0 درصد از تولید ناخالص ملی و معادل 1250 میلیارد تومان بوده است. رقم این اعتبار در سال آینده تغییری نکرده اما چون تولید ناخالص ملی در سال 86 افزایش یافته است، سهم پژوهش از آن 5/0 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس و با توجه به این مصوبات از اهداف تحقیقاتی برنامه چهارم توسعه عقب می مانیم.

اعتبارات تحقیقاتی برای سال آینده در کمیسیون تلفیق تنها 5/0 درصد از تولید ناخالص ملی تصویب شده است. این در حالی است که این رقم در سال جاری 64/0 درصد از تولید ناخالص ملی بوده است

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: در کمیسیون آموزش و تحقیقات، اختصاص هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمومی دستگاه های اجرایی یعنی اختصاص یک تا 4 درصد از این اعتبارات و همچنین 750 میلیارد تومان از درآمدهای عملیاتی شرکت ها معادل نیم درصد از این درآمد برای تحقیقات کل کشور در نظر گرفته شده بود و به تصویب اعضا رسیده بود که به تصویب کمیسیون تلفیق نرسید.

عباسپور افزود : در صورتی که این رقم به تصویب کمیسیون تلفیق می رسید اعتبارات تحقیقاتی سال آینده به 3 هزار میلیارد تومان و معادل 2/1 درصد از تولید ناخالص ملی می رسید.

وام شهریه تصویب شده برای سال 1386 تنها 10 درصد دانشجویان شهریه ای را پوشش می دهد

وی در خصوص اعتبار وام های شهریه افزود: اعتبار وام های شهریه برای سال آینده هیچ تغییری نکرد و همان 120 میلیارد تومان تصویب شد. اگرچه این مبلغ باید از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت به کلیه دانشجویان شهریه ای اختصاص یابد، مبلغ پیشنهادی کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر دو برابر شدن اعتبار سال جاری با عدم موافقت کمیسیون تلفیق مواجه شد. این درحالی است که از تعداد 2 میلیون و 600 هزار دانشجو، دو میلیون و 200 هزار نفر شهریه ای هستند و اعتبار 120 میلیارد تنها 10 درصد آنها را پوشش می دهد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: البته کمیسیون تلفیق 21 میلیارد تومان را برای بودجه جاری دانشگاه های تحت تابعه وزارت علوم به تصویب رساند که این رقم نیز با توجه به افزایش ظرفیت دانشجو در سال آینده نمی تواند پاسخگوی نیاز دانشگاه ها باشد و می توان گفت، بودجه سال 86 وزارت علوم نسبت به سال 85 کاهش پیدا کرده است.

عباسپور تصریح کرد : با در نظر گرفتن تورم و افزایش حقوق، دانشگاه ها به طور حتم با کسری بودجه مواجه می شوند.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات دانشگاه پیام نور گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات سال گذشته مبلغ 35 میلیارد تومان را برای بودجه های این دانشگاه به تصویب رساند این در حالی بود که دولت 21 میلیارد به این دانشگاه اختصاص داد و کمیسیون با تلاش های بسیار این مبلغ را در حدود 150 درصد گسترش داد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: امسال نیز کمیسیون آموزش و تحقیقات در خصوص بودجه های سال آینده این دانشگاه مبلغ 45 میلیارد تومان را به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده بود که متاسفانه در این کمیسیون تنها 2 میلیارد تومان آن به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تصویب رقم های بالا برای مجلس مشکل است، گفت: انتظار می رود دولت در زمینه حمایت از دانشگاه پیام نور اقدام کند و اعتبارات آن را افزایش دهد. مجلس نمی تواند علی رغم تلاش های بسیار رقم های بالایی را تصویب کند. دولت در خصوص این دانشگاه دو شعار خوب گسترش کمی و کاهش شهریه را ارائه کرده است اما اگر بخواهد به دانشگاه لطمه ای وارد نشود و شعارهایی که داده عملی شود باید از محل اعتبارات دولتی به اعتبارات این دانشگاه اضافه کند.

گله مندی رئیس دانشگاه پیام نور باید به دولت برگردد و اعتراض کاهش اعتبارات این دانشگاه و مشکلات آن به دولت وارد است و مجلس دراین خصوص حسن نیت خود را ثابت کرده است

رئیس کمیسیون آموزش ادامه داد: وضعیت موجود دانشگاه پیام نور و برنامه متناقضی که رئیس دانشگاه، وزارت علوم و دولت برای این دانشگاه در نظر گرفته است نیرو و توان دانشگاه پیام نور را تحلیل می برد.

وی تاکید کرد: مجلس اگر بتواند برای افزایش اعتبار آموزش عالی تمام تلاش خود را می کند و دریغ نخواهد کرد. عملکرد کمیسیون آموزش این موضوع را در دو لایحه متمم و خرید بنزین در سال 85 برای افزایش اعتبارات دانشگاه های وزارت علوم و وزارت بهداشت به اثبات رسانده است.

عباسپور افزود: گله مندی رئیس دانشگاه پیام نور باید به دولت برگردد و اعتراض کاهش اعتبارات این دانشگاه و مشکلات آن به دولت وارد است و مجلس دراین خصوص حسن نیت خود را ثابت کرده است.