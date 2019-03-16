آتش سوزی سواری سمند در پارکینگ آپارتمان مسکونی/۲۱ نفر نجات یافتند

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر از آتش سوزی سواری سمند در پارکینگ آپارتمان مسکونی خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲ بامداد شنبه در شهرک مدنی همدان رخ داد که با تلاش ۴ اکیپ از آتش نشانان شیفت یک ایستگاه‌های مرکزی و ۱۵، آتش مهار و از بروز تلفات و خسارت بیشتر جلوگیری شد.

وی گفت: در این حادثه آتش نشانان همزمان با اطفای حریق عملیات جستجو و نجات را انجام دادند و موفق شدند ۲۱ نفر را از میان دود غلیظ نجات داده و به خارج از ساختمان منتقل کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان همچنین از برقراری ۴۴۴ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان طی روز گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۰ تماس منجر به عملیات شده است.

محمدرضا بیاناتی اظهار داشت: ۴ عملیات اطفای حریق و ۶ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش فرشتگان نجات همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان افزود: روز بیست و چهارم اسفندماه شهروندان ۴۴۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته‌اند که از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده است.

وی اضافه کرد: ۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۵۰ تماس اشتباه بوده و متأسفانه ۳۷۹ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۴ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در حصار قصابان، حریق انباری در خضر، حریق خودرو پارک شده در پارکینگ در شهرک مدنی و حریق ضایعات در خیابان باباطاهر بوده است.

وی گفت: همچنین ۶ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک الوند، ۳ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در عمار، شهرک مدنی و شهرک بهشتی، نجات حیوانات در خیابان کرمانشاه و رها سازی اندام بدن از داخل فلزات زینتی و زیورآلات در محل ایستگاه مرکزی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: تعداد ۲۶ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.