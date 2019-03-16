جاده کوهپایه کرمان پاکسازی شد

محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به سال نو و ورود گردشگران نوروزی به شهر کرمان و به تبع آن، ضرورت پاکیزگی شهر و طبیعت، به ویژه ورودی و خروجی‌های شهر، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند به منظور استقبال از سال نو و گردشگران نوروزی، عملیات پاک‌سازی طبیعت را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: این طرح شامل ابتدای جاده‌های روستاهای هدف گردشگری استان، جنگل قائم، شهرک‌های حاشیه شهر می‌شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان تصریح کرد: برای این منظور روز گذشته نیروهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری نسبت به پاک‌سازی جاده کوهپایه از انتهای روستای سیدی تا سایت لندفیل اقدام کردند.