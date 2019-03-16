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۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۱۴

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان:

جاده کوهپایه کرمان پاکسازی شد

جاده کوهپایه کرمان پاکسازی شد

کرمان - سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان گفت: جاده کوهپایه از انتهای روستای سیدی تا سایت لندفیل توسط نیروهای این سازمان پاکسازی شد.

محمدرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به سال نو و ورود گردشگران نوروزی به شهر کرمان و به تبع آن، ضرورت پاکیزگی شهر و طبیعت، به ویژه ورودی و خروجی‌های شهر، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند به منظور استقبال از سال نو و گردشگران نوروزی، عملیات پاک‌سازی طبیعت را در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: این طرح شامل ابتدای جاده‌های روستاهای هدف گردشگری استان، جنگل قائم، شهرک‌های حاشیه شهر می‌شود.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرمان تصریح کرد: برای این منظور روز گذشته نیروهای سازمان مدیریت پسماند شهرداری نسبت به پاک‌سازی جاده کوهپایه از انتهای روستای سیدی تا سایت لندفیل اقدام کردند.

کد مطلب 4568949

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