یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا با مسئولان اسرائیلی درباره ایران رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست،"استوارت لوی" با "ایهود اولمرت" نخست وزیر،"زیپی لیونی" وزیر امور خارجه،"مائیر داگان" رئیس موساد(سازمان جاسوسی)،"یووال دیسکین" رئیس شین بت ( آژانس امنیت داخلی ) و " میریام زیو" معاون دبیر کل امور استراتژیک وزارت امورخارجه اسرائیل یدار کرد.

قرار است وی امروز دوشنبه با " استنلی فیشر" رئیس بانک اسرائیل دیدن کند.

دیدارهای لوی یک روز پیش از آن صورت می گیرد که قرار است لیونی برای شرکت در نشست مشترک سالانه اسرائیل - اتحادیه اروپا راهی اروپا شود. دردیدار لیونی با رهبران اروپایی موضوع ایران در اولویت گفتگوها قرار دارد.

دفتر اولمرت پس از دیدار با لوی طی بیانیه ای اعلام کرد که آنها درباره اقدامات اقتصادی برای مبارزه با تروریسم و تهدید ایران بحث و تبادل نظر کردند.

از سوی دیگر، براساس گزارش روزنامه هاآرتص، ایهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، چندی پیش به اطلاع کاخ سفید رسانده بود که قصد دارد شخص خاصی را به منظور مدیریت فشارهای اقتصادی علیه تهران انتخاب کند؛ در نتیجه دفتر دیپلماسی پیشگیرانه به ریاست مائیر داگان، رئیس موساد و جمعی از کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی تشکیل شد.

تللاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای افزایش فشارها بر ایران درحالی انجام می شود که کشورهای غربی در تلاش هستند تا تدابیر سختگیرانه تری را درباره برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ کنند.