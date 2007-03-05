اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد در هفته اول شهریور / اعلام نتایج اولیه در اواسط اردیبهشت ماه

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل در 129 کد رشته و همچنین اولین مرحله دوازدهمین المپیاد دانشجویی در 16 کد رشته در روزهای 9، 10، 11 و 12 اسفند ماه در 38 شهرستان برگزار شد.

وی اظهار داشت : بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده پس از تصحیح پاسخنامه ها برای کلیه داوطلبان کارنامه صادر و نتیجه اولیه آزمون از طریق سایت سازمان سنجش بین روزهای 14، 15 یا 16 اردیبهشت ماه منتشر می شود.

معاون سازمان سنجش گفت: دفترچه انتخاب رشته آزمون نیز همزمان با انتشار در سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان مجاز قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد سال 1386 منحصرا اینترنتی است و داوطلبان مجاز باید بر اساس دستورالعمل های مربوط به انتخاب کد رشته محل های مجاز اقدام کنند.

توکلی گفت: اطلاعیه سازمان سنجش در مورد نتایج اولیه، کارنامه، نمرات مجازین و انتخاب رشته و همچنین نحوه دریافت دفترچه راهنما در روزهای 3 و 10 اردیبهشت ماه سال 86 منتشر می شود.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده پس از انتخاب رشته، کار گزینش آغاز می شود و سازمان سنجش حداکثر در اول شهریور ماه نسبت به استخراج و اعلام نتایج نهایی اقدام می کند.