افزایش 70 درصدی هزینه بیماران خاص در سال 86

دکتر محمود هادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انجمن تالاسمی ایران از تلاش معاون سلامت وزارت بهداشت در مورد افزایش سرانه درمان حمایت کرده و امیدوار است که تمام مدیران نظام سلامت و سازمان های غیر دولتی در این زمینه با معاون سلامت وزارت بهداشت همکاری کنند چون حتی کاهش بسیار کم سرانه درمان برای سال 86، مشکلات زیادی را برای بیماران ایجاد خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران اظهار داشت: برای سال آینده علاوه بر ضرورت افزایش سرانه درمان باید بودجه اختصاص یافته به انبار ذخیره دارویی به گونه ای تنظیم شود که تاثیری در بودجه اصلی خرید دارو نداشته باشد بنابراین باید میزان بودجه لازم برای ذخیره داروی بیماران طی سال محاسبه شود تا بتوان در صورت لزوم از آن استفاده کرد.

وی تصریح کرد: بودجه ذخیره دارویی برای حواث غیر مترقبه پیش بینی می شود تا در صورت بروز هر گونه مشکل به جای استفاده از بودجه اصلی دارویی بیماران از بودجه ذخیره ای استفاده شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران ادامه داد: متاسفانه در سال قبل ، ذخیره دارویی از محل بودجه اصلی اختصاص یافته برای داروها تامین شد در صورتی که این سهمیه بندی های غیر عادی در توزیع داروی بیماران باید از قبل در نظر گرفته شود .

هادی پور گفت: امیدواریم امسال مجلس به مسئله بودجه توجه بیشتری کند چرا که در سند چشم انداز توسعه نیز رفاه عمومی به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم اختصاص این بودجه ذخیره دارویی، فشار زیادی به بیمار وارد می شود، اظهار داشت: حوادث غیر مترقبه شامل مواردی می شود که ممکن است طی سال به علت عدم تحویل به موقع دارو توسط شرکت های دارویی ایجاد می شود که در حدود یک، ششم بودجه اصلی دارو است.