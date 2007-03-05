مجلس اصل لایحه دولت را برای اجرا تصویب کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج ندیمی نماینده لاهیجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه علنی امروز پیشنهاد جایگزینی لایحه دولت را مطرح کرد این در حالی است که پیش از این 115 نماینده پشنهاد جایگزین کل لایحه دولت را امضا و خواستار طرح آن در صحن علنی مجلس شدند.

اما حداد عادل رئیس جلسه با طرح این پشنهاد مخالفت کرد و آن را فاقد وجاهت قانونی بر اساس آیین نامه داخلی مجلس خواند.

بنابراین ندیمی در آغاز بررسی جزئیات لایحه 86 کل کشور در خصوص پیشنهاد جایگزین کل لایحه دولت گفت آنچه را دولت وضع کرده با گزارش تلفیق تفاوت اساسی ندارد و حداکثر در تلفیق 2 هزار میلیارد تومان در آمد اضافه شده و متناسب با آن 2 هزارمیلیارد خرج شده است.

وی افزود: البته این مخالف موضوع گیری مجلس در سالهای پیش از جهت انبساطی بودن بودجه و از جهت آثار این انبساط در نقدینگی و در کاهش ارزش پول ملی است و این مبحث که 2 هزار میلیارد تومان به سقف بودجه اضافه شود با روند این مجلس از جهت نوع مباحث استراتژیک بودجه ریزی موافق نیست.

ایرج ندیمی ادامه داد: عده کثیری از نمایندگان معتقدند با توجه به این که بودجه در کمیسیون تلفیق حالت شتابزده یافت و امکان بررسی مباحث بانک‌ها و شرکت‌ها نبود و به ردیف‌ها وارد نشدند و کمیته‌های کمیسیون تلفیق نیز حذف شد و به دلیل این‌که دولت اصرار دارد لایحه‌اش از هر جهت محکم است و در خصوص مسائلی که در خصوص تعامل دولت و مجلس هست، پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را داریم.

سبحانی نماینده دامغان نیز در خصوص این پشنهاد صحبت کرد اما حداد عادل رئیس مجلس همچنان مخالفت خود را با طرح این پشنهاد اعلام کرد و گفت طرح این پشنهاد وجاهت آئین نامه ای ندارد.

وی افزود: اینکه کل تبصره ها را نادیده بگیریم و کل را جایگزین کنیم قانون چنین چیزی را اجازه نداده است و در سالهای گذشته نیز این رویه معمول نبوده است.

حداد عادل تصریح کرد نمایندگان می توانند پیشنهادهای خود را مورد به مورد در تبصره ها مطرح کنند و در این پیشنهادها حتی می توانند پیشنهاد جایگزین دولت را در مورد هر تبصره بیان کنند.

علیرغم این پشنهاد جایگزین کل که رئیس مجلس با آن مخالفت کرد همچنین با پیشنهاد جدید حسن سبحانی که پیشنهاد مطرح شدن درآمدها و هزینه ها یک جا مطرح شود که حداد عادل در پاسخ به این پیشنهاد سبحانی گفت: درست به همان دلیل که جایزین لایحه دولت را مخالف آیین نامه می دانم این پیشنهاد شما را هم مخالف آیین نامه می دانم که پیشنهاد منطبق با آئین نامه نیست.

پس از این بحث حداد عادل از حاجی بابایی خواست تا وارد بررسی تبصره ها شوند اما در این حین بیش از 8 نماینده با در دست داشتن آئین نامه مجلس خواستار تذکر در این مورد شدند که با بی توجهی حداد عادل مجلس وارد بررسی تبصره ها شد.

پس از آن برخی از نمایندگان که تعداد آنها اندک بود قصد ترک صحن علنی را داشتند اما با وساطت دیگر نمایندگان در صحن باقی ماندند.