محمد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از هم اکنون تمهیداتی اتخاذ شده که مردم در تعطیلات نوروزی در جاه‌های کشور با مشکلی مواجه نشوند.

از وی سئوال شد که شما وعده داده بود به یابندگان دست انداز یا چاله در جاده‌های کشور از ابتدای سال 86 جایزه خواهید داد؛ آیا هنوز بر تحقق این وعده خود اصرار دارید؟

رحمتی پاسخ داد: بازسازی و بهسازی راه‌های ارتباطی کشور همچنان با جدیت دنبال می شود. براساس اطلاعات و گزارش‌های موجود، دیگر دست‌انداز یا چاله‌ای در راه‌های اصلی و راه‌های فرعی مهم کشور وجود ندارد.

وی در عین حال مطرح کرد: هرگونه چاله و دست‌اندازی در جاده ها که در محدوده شهرها است، به وزارت راه و ترابری مربوط نمی‌شود و بر عهده شهرداری‌هاست.

رحمتی از مردم درخواست کرد هرگونه چاله و دست‌اندازی در جاده‌های اصلی کشور دیدند، بلافاصله به وزارت راه و ترابری گزارش کنند تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

مقابله با بازار سیاه

به گزارش مهر، هر ساله روزهای پایانی سال که فرا می رسد بازار سیاه فروش بلیت نوروزی نیز بسیار جنجال به پا می کند. پرسشی که در شرایط فعلی مطرح است این که وزارت راه و ترابری با محوریت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت قطارهای مسافری رجاء چه تمهیداتی برای مقابله با بازار سیاه نوروزی اندیشیده است؟

وزیر راه و ترابری در پاسخ به این پرسش، با تاکید بر این که متقاضیان سفر در ایام نوروز حتما بلیت خود را از آژانس‌ها یا نمایندگی‌های فروش بلیت تهیه کنند، به مردم توصیه کرد که به هیچ وجه بلیت نوروزی خود را از بازار سیاه تهیه نکند، زیرا در صورت این کار، آنان نخواهند توانست با هواپیما یا قطار به سفر نوروزی بروند.

وی در توضیح این مطلب گفت: در هنگام سفر متصدیان کنترل بلیت، بلیت هایی را که به نام مسافر نبوده و یا مخدوش و دارای قلم خوردگی باشد ابطال و از مسافرت دارندگان این گونه بلیت‌ها جلوگیری خواهند کرد.

رحمتی در ادامه اعلام کرد: قیمت بلیت قطار، اتوبوس و هواپیما در ایام نوروز امسال افزایش نخواهد یافت و به مانند سال قبل خواهد بود.

خروج آزادراه تهران-شمال از تعلیق

به گزارش مهر، کلنگ آغاز اجراى این پروژه در اواخر دولت کارگزاران به زمین زده شده است. در حالى که هم اکنون پروژه آزادراه تهران - شمال تنها چند درصد پیشرفت دارد که ترکان، حجتى، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب و در نهایت رحمتى که بالاترین مقام مسئول در وزارت راه و ترابرى در این سال ها بوده اند، همواره بر تسریع در اجراى این پروژه تأکید داشته و دارند.

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نیز با انتقاد از روند کند احداث آزادراه تهران-شمال در طول 12 سال گذشته، بر تسریع در احداث این پروژه تاکید کرده است. آخرین مشکلی که بر سر راه احداث آزادراه تهران -شمال سایه افکنده بود، تاخیر و عدم حضور چینی‌ها برای احداث این پروژه بود؟

وزیر راه و ترابری در این باره گفت: تمام مشکلات مربوط به حضور چینی‌ها در آزادراه تهران-شمال از ابتدای سال جدید میلادی برطرف شده و هم‌اکنون آنان اقدامات اولیه برای احداث فاز اول این پروژه را نیز آغاز کرده اند.

به گفته وی، همچنین چینی‌ها با دریافت مجوزهای لازم، تجهیزات، نیروها و ... را برای این کار در کشورمان مستقر کرده‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد که ساخت فاز نخست آزادراه تهران - شمال در سه سال آینده به اتمام مى رسد. با بهره بردارى از فاز نخست آزاد راه تهران - شمال، ۶۰ کیلومتر از مسیر فعلى تهران - چالوس کاهش خواهد یافت.

چینی ها برای احداث 7 قطعه از آزادراه تهران-شمال ( منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانک) که حدود 32 کیلو متر است، قرارداد فاینانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال این آزادراه نیز ( منطقه چهارم از سرراهی دشت نظیر تا چالوس) که 20 کیلومتر می باشد توسط شرکت های داخلی در حال احداث است.

آزاد راه تهران – شمال از غرب تهران یعنی تقاطع بزرگراه همت شروع و با عبور از ناحیه کن، سولقان، دوآب (شهرستانک) ، گچسر و مرزن آباد به کمربندی چالوس – تنکابن متصل می‌گردد. طول این آزاد راه در مجموع 121 کیلومتر و دارای دو خط عبور در هر باند و پیش بینی سه خط در فرازهای تند است.

فرودگاه امام

به گزارش مهر، انتقال کلیه پروازهای خارجی فرودگاه مهرآباد به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز به دستانی دنبال‌دار تبدیل شده است. هر چند وقت یک بار مسئولان هوایی زمان مشخصی را در این خصوص اعلام می‌کند، برخی دیگر از مسئولان این بخش نیز این کار را به دریافت اعتبار برای فرودگاه امام موکول می‌کنند. به عبارت دیگر، آنان معتقدند کلید اعتبار 220 میلیارد تومانی برای تکمیل و توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در دستان نمایندگان مجلس قرار گرفت.

وزیر راه و ترابری در این باره مطرح کرد: کمیسیون تلفیق نیز در بررسی جزئیات بودجه 86، تصویب کرده که 30 میلیارد تومان در سال 86 برای فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) در نظر گرفته شود که در صورت تصویب در صحن علنی، این تصمیم اجرایی می‌شود.

رحمتی همچنین گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، بخشی از پروازهای خارجی فرودگاه مهرآباد تا پایان سال و بخشی دیگر تا پایان اردیبهشت 86 به فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) منتقل خواهد شد. یعنی از ابتدای خرداد 86 دیگر پرواز خارجی از فرودگاه مهرآباد نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: فرودگاه مهرآباد تا 6 سال آینده فعال خواهد بود و پروازهای داخلی نیز از این فرودگاه صورت خواهد گرفت.

500 میلیون دلار برای ناوگان ریلی و هوایی

رحمتی همچنین گفت: در صورت موافقت مجلس، سال آینده 500 میلیون دلار نیز برای توسعه و تجهیز ناوگان ریلی و هوایی اختصاص خواهد یافت.

وی درباره برنامه خرید هواپیمای جدید گفت: هم‌اکنون شرکت‌های هواپیمایی دولتی و خصوصی به دنبال خرید تعداد زیادی هواپیما در انواع مختلف هستند. البته هفته قبل هم یک فوکر وارد ناوگان شد و تا هفته آینده نیز یک فروند هواپیمایی دیگر به ناوگان هوایی اضافه می‌شود.

طرح جامع حمل و نقل

وزیر راه و ترابری در ادامه از آماده شدن نتایج مقدماتی طرح جامع حمل و نقل خبر داد و گفت: نتایج قطعی این طرح تا شهریور 86 اعلام می‌شود. در این طرح کارهایی را که باید در بخش حمل و نقل در افق 20 ساله صورت گیرد، اولویت‌سنجی می شود.

رحمتی گفت: برهمین اساس، اگر نیاز باشد بخش حمل و نقل برنامه چهارم توسعه نیز اصلاح می‌شود. براساس قراردادی، طرح جامع حمل و نقل با همکاری شرکت "مترا" و "اجیست" فرانسه تهیه می شود.

به گفته وی، اولویت توسعه در زیربناهای حمل و نقل، شناسایی جریان‌های حمل و نقلی، شناسایی نیازهای بار و مسافر و توانایی حمل و نقل بین المللی در بخش های هوایی، ریلی و جاده‌ای در این طرح پیش بینی می شود.

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گفتگو از مجتبی قمری وفا