قیمت مصوب میوه شب عید در قزوین / پرتقال ۳۸۰۰ و سیب ۶ هزار تومان

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تنظیم بازار استان درباره قیمت میوه شب عید در استان افزود: پس از تشکیل چندین جلسه کمیته راهبری تأمین و توزیع میوه ایام پایانی سال استان با موضوع قیمت سیب و پرتقال طرح تنظیم بازار ایام پایانی سال ۱۳۹۷ و نوروز ۱۳۹۸ و بررسی همه جوانب، قیمت مصوب توسط غرفه‌های منتخب برای توزیع از روز شنبه ۲۵ اسفندماه اعلام شد.

وی تصریح کرد: بر همین اساس طبق تصمیم گرفته شده قیمت پرتقال در غرفه به ازای هر کیلوگرم با احتساب وزن سبد ۳ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت سیب در غرفه به ازای هر کیلوگرم با احتساب وزن سبد ۶ هزار تومان عرضه خواهد شد.

محمودی گفت: غرفه‌هایی که میوه شب عید را توزیع می‌کنند، با نصب بنرها و پلاکاردهای اختصاصی ذیل از سایر غرفه مشخص خواهند شد.

مدیر سازمان تعاون روستایی استان قزوین سهمیه استان قزوین برای تنظیم بازار میوه ایام پایانی سال را بیش از ۲ هزار تن سیب و پرتقال برآورد کرد و امسال میوه شب عید در ۱۳۰ غرفه در سطح استان قزوین عرضه خواهد شد، که از این تعداد ۴۶ غرفه در شهرستان قزوین پیش‌بینی‌شده است.

محمودی افزود: یک ناظر از دستگاه‌های نظارتی برکار غرفه‌ها و نحوه توزیع میوه آنها نظارت می‌کنند تا از مشکلات احتمالی در کار عرضه جلوگیری شود.