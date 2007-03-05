احداث اولین پارک ترافیک در اردوگاههای آموزش و پرورش

محمد علی باطنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پارک ترافیک ، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی وزارت آموزش و پرورش ، پلیس راهور و همکاری دفتر ترافیک و ایمنی وزارت راه و ترابری و شهرداری منطقه یک تهران احداث می شود.

وی از تخصیص اعتبار 300 میلیون ریالی برای تجهیزات آموزشی ، وسایل نقلیه ، علائم راهنمایی و رانندگی و مهارت های ایمنی به دانش آموزان خبر داد.

باطنی با تاکید بر اهمیت آموزش در تغییر نگرش دانش آموزان و اصلاح رفتارهای نادرست رانندگی گفت: در سال 86 در تمام استانهای کشور (هر استان با اولویت یک اردوگاه و با همکاری نهادها و سازمانهای مربوط پارک ترافیک) احداث می شود.