" مسئله مرگ و زندگی " آندره کورکوف مسئله ساز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه که فیلمی اقتباسی از این رمان با عنوان " من یک آدمکش استخدام کردم " در نیمه اول دهه هفتاد در جشنواره فیلم فجر نمایش داده شده است، خود رمان به دلیل آنچه اشاعه بدبینی و ناامیدی نامیده شده، غیر قابل چاپ اعلام شده است.

وقفی پور رمان دیگری از این نویسنده اوکراینی را با نام " مرگ و پنگوئن " توسط انتشارات روزنه به ارشاد سپرده است. این رمان داستان شرایط شوروی پس از انقلاب و فروپاشی را روایت می کند. سبک کاری این نویسنده ترکیبی از داستایوفسکی و گوگول است.

وقفی پور همچنین رمانی را به قلم خود با نام " یک دیو، دو بطری، دو پیام " که رمانی پلیسی از نوع سیاه است را به ناشر سپرده است. وی مجموعه داستانی با نام " نهار در رستوران افسرد " (شامل 18 داستان) را هم آماده چاپ دارد.

این نویسنده و مترجم چند اثر ترجمه ای از جمله "طوفان در رختخواب" نوشته رامبراند، " خوشا به حال افتادگان" اثر ژرژ سیمنون و "دیو باید بمیرد" به قلم نیکلاس لک را نیز از یک سال پیش است برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد سپرده است.

همچنین مجموعه مقالاتی درباره ادبیات با نام "نشانه های شهر" از وی آماده چاپ است. در این مجموعه مقالاتی از ژیژک، آدورنو و ... درج شده است.