چند سال دیگر به مدال می رسیم / 60 درصد باشگاههای تیراندازی خصوصی هستند

کریم صفایی رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: یکی از برنامه های فدراسیون تیراندازی با کمان برای سال آینده حضور درمسابقاتی است که در آن سهمیه المپیک 2008 داده می شود. رشد ورزشکاران ما در سال 85 بسیار خوب بوده و امیدواریم بتوانیم از این پس به عرصه های مهمتر و کسب مقام در رقابتهای آسیایی و المپیک فکر کنیم. در این بین اولین رقابتهایی که برای تیراندازان در نظر گرفته ایم فروردین ماه سال 86 به منظورحضور در رقابتهای جهانی و ورودی المپیک 2008 درکره است که تیم ایران در هر دو رشته کامپوند و ریکرو به منظور افزایش رنکینگ جهانی حضورخواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تیراندازی با کمان ایران هم اکنون در رشته کامپوند در آسیا اول و در جهان رتبه چهارم را دارد. در رشته ریکرو نیز در آسیا پنجم و در جهان عنوان نهم را دارا است و مطمئنا اگر همین روند پیشرفت را طی کنیم قطعا در چند سال آینده به مدال با ارزشی دست می یابیم.

وی با بیان اینکه رشد ورزشکاران رشته کامپوند نسبت به ریکرو بیشتر است، اظهار داشت: از بین دو ماده تیراندازی با کمان تنها ریکرو یک ماده المپیکی است. این موضوع در شرایطی است که تیراندازان رشته کامپوند ایران در آسیا و جهان رتبه خوبی دارند ولی هنوز حضور این رشته در رقابتهای المپیک قطعی نشده است. امیدواریم با درخواست فدراسیون آسیایی تیر و کمان برای حضور کامپوند در رقابتهای المپیک 2012 شانس ما برای کسب سهمیه المپیک و حتی مدال زیاد شود.

صفایی افزود: رشد یک تیرانداز با کمان بستگی به تمرین مداوم و حضور در صحنه های مسابقاتی دارد با هدف آماده سازی تیراندازان در تمامی مقاطع رقابتهای قهرمانی کشوربرنامه ریزی شد به طوریکه این دیدارها فصل به فصل ازخرداد هرسال آغاز و در همان ماه نیز درسال آینده به اتمام می رسد. مسابقات این دوره ازجام وفاق ملی تیر وکمان نیز از ابتدای خردادماه امسال آغاز شده و 11 دوره مسابقه آن باقی مانده که امیدواریم بتوانیم در زمان مورد نظر مسابقات را به اتمام برسانیم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان با اظهار اینکه بیش از 60 درصد باشگاه های تیرو کمان شخصی هستند، گفت: درحال حاضر بیش از15 باشگاه به طور حرفه ای در تهران فعالیت دارند که اکثریت آنها باشگاه شخصی می باشند و با حضور سرمایه گذاران علاقه مند اداره می شوند. در بین باشگاه های راه اندازی شده در کشور نیز بیش از80 باشگاه حرفه ای فعال شده است.

وی تصریح کرد: فدراسیون تیراندازی با کمان برای حمایت از ورزشکاران علاقه مند به این رشته و حمایت از سرمایه گذاران اقدامات موثری را برای ورود تجهیزات این رشته به کشورانجام داده است به طوریکه هم اکنون موفق شده ایم در تمامی استانها، باشگاهها و ادارات به ازای هر 10 ورزشکار یک قبضه کمان آموزشی یا حرفه ای تخصیص دهیم.