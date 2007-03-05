تولید دستگاه تست ورزش 12 کاناله تمام کامپیوتری توسط محقق ایرانی

سید وحید نفیسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دستگاه تست ورزش 12 کاناله به پزشکان در تشخیص و پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی و گرفتگی های عروقی کمک می کند. همچنین این دستگاه قابلیت ذخیره کردن تمامی اطلاعات بیمار را دارد و می تواند تمامی سوابق مربوط به بیماران را ذخیره کرده و در صورت نیاز به صورت پرینت ارائه شود.

وی اضافه کرد : این دستگاه قادر به نمایش 12 کانال به طور همزمان است و پزشک می تواند به تشخیص خود 3 یا 6 کانال را بر روی صفحه به نمایش در بیاورد.

این محقق افزود : این دستگاه تردمیلی بوده و قادر به نمایش میزان ضربان است. ویژگی خاص آن تبدیل سیگنال ضعیف با همان ضربان قلب و ولتاژ به سیگنال قوی و نمایش آن در کامپیوتر است. این دستگاه هم از طریق pc و هم به صورت دستی قابل کنترل است.

نفیسی پور افزود: نرم افزار این دستگاه تحت ویندوز xp طراحی شده و می تواند اطلاعات مربوط به بیمار را به صورت ایمیل برای هر نقطه از جهان ارسال کند. همچنین دستگاه فوق قادر به محاسبه میزان target و Mets بیماران نیز است.

وی در ادامه گفت: نمونه های مشابه خارجی این دستگاه با امکانات کمتر در بازار به قیمت 16 میلیون تومان موجود است در صورتی که نمونه داخلی در صورت تولید انبوه رقمی پایین تر هزینه در بر خواهد داشت.