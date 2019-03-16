سپاه پاسدار دستاوردهای انقلاب و اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین بابایی صبح شنبه در آئین تودیع و معارفه با اشاره به مسئولیت سپاه در حفظ و حراست از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن اظهار داشت: در تفسیر حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری، سپاه به عنوان پاسدار انقلاب و اسلام به شمار می‌رود.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران امروز با حمله ناجوانمردانه و تحریم‌ها مواجه شده اما سپاه، بسیج و مردم برابر این هجمه‌ها ایستاده است و در جنگ فرهنگی، سیاسی نیز سپاه ایستادگی کرده است.

وی عنوان کرد: اگر ایستادگی سپاه و بسیج نبود در جریان فتنه‌ها و توطئه‌ها کشور از هم می‌پاشید زیرا حذف ولایت فقیه در دستور فتنه گران بوده است واگر سپاه و حضور بابصیرت مردم نبود، کشور با مشکل مواجه می‌شد و این نشان می‌دهد سپاه در همه ابعاد مأموریت دارد و پاسدار نظام و انقلاب است.

عباسعلی رضایی فرماندار ساری با تقدیر از تلاش‌های فرمانده سابق ساری ساری با بیان اینکه خدمت در سپاه یک توفیق به شمار می‌رود گفت: جایگاه سپاه پاسداران را باید مقدس شماریم.

وی نقش سپاه را در تأمین امنیت بی بدیل دانست و افزود: سپاه برای همیشه باید عزیز شمرده شود و جایگاه مقدس را حفظ کند.

فرماندار ساری با اظهار اینکه سپاه مسئول حفظ دستاوردها و ارزشهای اسلامی است از خدمات ارزنده این نهاد تقدیر کرد.

در این جلسه با تقدیر از سرهنگ خادم، سرهنگ ابراهیم یعقوبی به عنوان فرمانده سپاه ساری معرفی شد.