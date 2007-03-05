چاپ تصاویر بدون نیاز به جوهر

به گزارش خبرگزاری مهر، این شرکت برای ساخت تکنولوژی "زینک" از نوع جدیدی ورقه رنگی استفاده کرد که پس از گرم شدن تغییر رنگ می دهد.

دانشمندان برای ساخت ورقه رنگی "زینک" از یک ورقه پلاستیکی سفید رنگ به عنوان ماده اولیه استفاده کردند. در مرحله بعد لایه های بسیار نازکی از کریستال های رنگی به آن افزوده شد. مولکولهای رنگی که این کریستال ها را می سازند، در ساختاری جای گرفتند که کریستال ها را به شفافی نمایان ساختند.

زمانی که این ورقه در معرض گرما قرار گرفت، مولکول ها گرایش فیزیکی خود را از کریستال به شیشه بی شکل تغییر دادند. در این مرحله رنگ آزاد شد.

بنا بر گزارش سایت اینترنتی Technologyreview ، ترتیب قرار گیری لایه های کریستالی شامل زرد در بالا، مگنت (قرمز آجری) در وسط و سایان (رنگ آبی مایل به سبز) در پایین است.

یکی از مزایای برخورداری از این دستگاه چاپگر اندازه کوچک آن است به طوری که می توان آن را در وسایل قابل حمل جاسازی کرد.