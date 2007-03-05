به گزارش خبرنگار مهر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد تخصصی بررسی موانع اجرایی اصل 44 قانون اساسی در روزنامه اطلاعات گفت: زمانی که بحث از اصل 44 قانون اساسی می شود، بخش کوچکی از اصل 44 یعنی واگذاری ها مورد توجه قرار می گیرد، در حالی که سیاست های اصل 44 مجموعه ای از سیاست های کلی و همه جانبه است.

به گفته مجید انصاری مشکل فعلی اقتصاد ایران انباشت بخشی از سرمایه ملی در دست دولت نیست، بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که اقتصاد ایران اقتصاد آزاد و باز نیست تا بخش غیر دولتی وارد عرصه شود و درنتیجه ثروت دولت بزرگ تر جلوه می کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد ایران پویا باشد، سهم غیر دولتی ها به قدری افزایش می یابد که آنچه در دست دولت می ماند، اندک خواهد بود.

وی با اشاره به این که اصل 44 قانون اساسی دارای 5 بند است که بند الف و ب آن مهمتر از بند ج یعنی بحث واگذاری ها است، تصریح کرد: براساس بند الف دولت باید طی 5 سال هر سال 20 درصد سهم خود را به بخش غیر دولتی ها واگذار نماید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: حتی در بخش هایی نظیر آموزش، آموزش عالی و بهداشت و درمان نیز دولت می تواند سیاست ها و نظارت را برعهده بگیرد و اجرا را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

وی تعداد حقوق بگیران دولت را 3 میلیون و 200 هزار نفر ذکر کرد و افزود: این نیروی عظیم همچون وزنه ای بزرگ بر پای بدنه دولت است.

وی با تاکید بر این که بخش اعظم بودجه های جاری و عمرانی در اختیار دستگاه هایی است که مصداق اصل 44 قانون اساسی نیستند، تصریح کرد: بند ب اصل 44 شکستن انحصار دولت در فعالیت هایی نظیر بانکداری، بیمه، هواپیمایی، تولید نیرو و غیره بود و اگر این انحصارات دولتی وجود نداشت ، امروز ما در تمام موارد در نقطه جلوتری وجود داشتیم.

انصاری با تاکید بر هموار کردن مسیر ورود بخش خصوصی و تعاونی به عرصه فعایلت هایی اقتصادی توسط دولت ، افزود: بند ج اصل 44 شیوه های واگذاری ها را مشخص می کند.

وی با بیان این که دستگاه های دولتی حوزه امپراطوری عظیمی برای خود ایجاد کرده اند، افزود: موانع زیادی از جمله مقاومت دستگاه های دولتی در اجرای اصل 44 وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: چگونه بخش خصوصی باور کند که دولت رقیب او نیست در حالی که در لایحه بودجه 85، براساس تبصره هایی اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به دستگاه بسیج سازندگی واگذار می کند.

به گفته وی از زمانی که درآمدهای نفتی به خزانه واریز شد، نگاه مردم به دست دولت و نگاه دولت به نفت است.

وی بیان کرد: زمانی واگذاری ها و تامین اجتماعی حلقه واسط و مناسبی است که تامین اجتماعی نگرانی از بابت تامین ها، کسری ها و غیره در بودجه های عمرانی نباشد.

انصاری گفت: باید شرایط به نحوی توسط دولتی ها فراهم شود که بخش خصوصی و تعاونی رغبت حضور در بازار داخلی ایران را داشته باشد.

وی با تاکید بر این که نباید تمام توجهات به واگذاری ها و نحوه واگذاری ها باشد زیرا اصل حرکت اصل 44 از بین می رود، افزود: البته باید بخش خصوصی خود وارد میدان شود .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بهبود فضای کسب و کار در کشور تاکید کرد و گفت: باید اجازه تاسیس بانک ها و بیمه های خصوصی در کشورداده شود و مسیر ورود بخش خصوصی به تمام عرصه ها داده شود.

وی با بیان این که بدون رابطه با بخش خصوصی خارج، بخش خصوصی داخلی موفق نخواهد شد، گفت: اگر به الزامات توجه شود، داوطلب برای خرید سهام دولتی وجود خواهد داشت.

انصاری با تاکید بر این که بودجه سال 85 ، 9 انحراف اساسی در راستای اصل 44 قانون اساسی داردکه برخی از آنها با شدت در لایحه بودجه 86 همچون اعتبارات هزینه ای یا بودجه های جاری نیز وجود دارد، تصریح کرد: سهم اعتبارات هزینه ای در سال 83 ، 23 هزار میلیارد ریال بود که طبق برنامه باید سالانه 10 درصد اتکای بودجه های جاری به درآمدهای نفتی کاهش یابد و لازمه آن حداقل توقف رشد بودجه های جاری است.

وی ادامه داد: این درحالی است که آمارها نشان می دهد با اعمال برخی متمم ها بدون متمم اخیر در سال جاری سهم هزینه های جاری به 410 هزار میلیارد رسیده یعنی دو برابر شده و پیش بینی می شود این روند ادامه داشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرد سهم هزینه های جاری سال 86 از مرز 500 هزار میلیارد تومان تجاوز کند.

وی با تاکید بر این که طرح تثبیت قیمت ها تجربه ای ناموفق از سیاست ها در پیش روی ما قرار داده است، زیرا دولت پس از سه سال به این نتیجه رسیده که باید قیمت بنزین را افزایش دهد، تصریح کرد: کشورسالانه حدود 10 میلیارد دلار از این رهگذر ضرر کرده است.

انصاری خصوصی سازی در اقتصاد را یک امر تدریجی که نیازمند کمک بخش خصوصی است، عنوان کرد و افزود: تامین اجتماعی نیزبا کمک بخش خصوصی باید چتر خود را گستره تر وعمیق تر نماید.