100 هتکار از اراضی بلا استفاده جنگل کاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ عبدالسعید رنجبر گفت: در این پروژه بسیجیان با مشارکت منابع طبیعی استان 83 هزار اصله نهال می کارند.

وی ، میزان اعتبار این طرح را 280 میلیون ریال عنوان کرد و افزود : عملیات جنگل کاری این اراضی که شامل خرید نهال ، بوته کنی ، کاشت نهال و آبیاری است به صورت خودجوش توسط بسیجیان مازندران صورت می گیرد .

رنجبر یادآور شد: همزمان با سفر رئیس جمهوری به مازندران ، عرصه بلا استفاده 18 هکتاری شهرستان بهشهر برای توسعه و کاشت جنگل مورد تصویب قرار گرفت و سعی می کنیم در سال آتی با تخصیص اعتبار لازم در قالب طرح هجرت ، این طرح را به دست بسیجیان بسپاریم .

وی از احداث یک مدرسه 3 کلاسه در یکی از روستاهای محروم ساری خبر داد و گفت: این کار توسط بسیجیان مازندران در قالب طرح اردوهای هجرت بسیج سازندگی با اعتبارات بالغ بر 700 میلیون ریال در مدت سه ماه به پایان رسید.

رنجبر خاطر نشان کرد: این مدرسه با هدف محرومیت زدایی و ارتقای سطح آموزش دانش آموزان بی بضاعت توسط مهندسین بسیجی استان مازندران احداث شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران با اشاره به اینکه اعتبار احداث این مدرسه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تامین شده است ، افزود: تلاش داریم در قالب اردوهای هجرت بسیج ، دیگر روستاها و مناطق محروم استان را به فضاهای آموزشی و کلاس درسی مجهز کنیم.

رنجبر به دورنمای فعالیتهای آینده بسیج سازندگی استان در عرصه های عمران ، منابع طبیعی ، کشاورزی و محرومیت زدایی اشاره کرد و گفت: دولت و مجلس با حمایت های همه جانبه و تامین بودجه لازم می توانند موجب توسعه اشتغال و خودکفایی شوند.