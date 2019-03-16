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۲۵ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸

پرداخت ۱۳۵ میلیارد تومان غرامت؛

طرح بیمه پایه محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی اجرا شد

طرح بیمه پایه محصولات کشاورزی در آذربایجان شرقی اجرا شد

تبریز-مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به پرداخت۱۳۵میلیاردتومان غرامت ناشی ازخسارات پارسال به کشاورزان، از اجرای اجرای طرح بیمه پایه محصولات کشاورزی در این خطه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام نریمانی گفت: این طرح با کمترین پرداخت حق بیمه از سوی کشاورزان و بیشترین تعهد پرداخت غرامت خسارت محصولات کشاورزی اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: در این نوع بیمه، بیمه از حالت حمایتی صرف به سمت مدیریت ریسک سوق می‌یابد.

وی گفت: مشخصات بیمه پایه برای محصولاتی است که گسترده باشند و شدت خسارت زیاد بوده و با تواتر کم انجام شود.

نریمانی ادامه داد: بیمه‌های پایه را باید مدیریت بحران استان تأیید کند و بعد از تائید ستاد بیمه استان به تأیید ستاد صندوق بیمه برسد.

وی افزود: مهمترین خصیصه آن حق بیمه کم در مقابل تعهدات بالا است که حدود ۵۰ درصد ارزش روز محصول را پوشش خواهد داد.

وی یادآوری کرد: این نوع بیمه محصولاتی مانند گندم، سیب و انگور را شامل می‌شود و در بخش دامی نیز دام صنعتی، گاو بومی و آمیخته، دام عشایر و گاو اصیل در واحدهای سنتی بهداشتی مشمول این نوع بیمه می‌شوند.

وی گفت: بیمه پایه سایر بیمه‌های الحاقی را نیز در پی دارد که با افزایش نسبی نسبت به تعرفه‌های سال گذشته اعمال می‌شود.

مدیر گروه خدمات بیمه‌ای بانک کشاورزی استان با اشاره به هدف این نوع بیمه، اعلام کرد: مهمترین رویکرد در بیمه پایه، تغییر نگرش و افزایش سطح بیمه محصولات کشاورزی است.

نریمانی با اعلام اینکه امسال ۱۴۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۴۰ هزار هکتار باغات استان بیمه شده است، گفت: میزان غرامت پرداخت شده به خسارت دیدگان محصولات زراعی و باغی استان ناشی از مخاطرات آب و هوایی و تغییرات جوی در سال گذشته ۱۳۵ میلیارد تومان است.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در شهرستان‌های اهر، ورزقان و هریس به محصولات کشاورزی خسارت ۱۰۰ درصدی وارد شد.

کد مطلب 4569144

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