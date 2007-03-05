  1. بین الملل
  2. سایر
۱۴ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۸

سه نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند

با کشته شدن سه نظامی دیگر آمریکایی در رشته حملات مختلف در عراق، آمار تلفات ارتش آمریکا در این کشور باز هم افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که سه نظامی آمریکایی در حملات مختلف در عراق کشته شدند.

بر اساس این گزارش، یک تفنگداردریایی در جریان حمله به استان الانبار به عنوان پناهگاه شورشیان کشته شد که روز قبل آن نیز یک تفنگدار در همین منطقه جان خود را از دست داد.

با کشته شدن این سه نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا در عراق از زمان جنگ علیه این کشور در مارس 2003، بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه و با استناد به آمار پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) به 3 هزار و 169 تن رسید.

دو روز پیش نیز سه نظامی آمریکایی بر اثر انفجار بمب در نزدیک گشتی آنها درمرکز بغداد کشته شده بودند.

کد مطلب 456916

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها