سه نظامی آمریکایی در عراق کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که سه نظامی آمریکایی در حملات مختلف در عراق کشته شدند.

بر اساس این گزارش، یک تفنگداردریایی در جریان حمله به استان الانبار به عنوان پناهگاه شورشیان کشته شد که روز قبل آن نیز یک تفنگدار در همین منطقه جان خود را از دست داد.



با کشته شدن این سه نظامی، شمار تلفات ارتش آمریکا در عراق از زمان جنگ علیه این کشور در مارس 2003، بر اساس آمار خبرگزاری فرانسه و با استناد به آمار پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) به 3 هزار و 169 تن رسید.



دو روز پیش نیز سه نظامی آمریکایی بر اثر انفجار بمب در نزدیک گشتی آنها درمرکز بغداد کشته شده بودند.