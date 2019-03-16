درخواست ۲ میلیاردی صدا و سیما از پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا صبح امروز در نشست مشترک شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و کمیسیون ایمنی راه‌ها اظهار کرد: برنامه جامع و تکمیلی ناجا در راستای کاهش نقاط حادثه‌خیز آماده شده و امیدواریم تا سال آینده ۶ هزار نقطه حادثه خیز را کاهش دهیم.

وی افزود: از شهریور سال گذشته تا به امروز صدا و سیما برنامه‌های پلیس راهور را قطع کرده و تقاضای پول کرده است و می‌توان گفت به همین دلیل است که تصادفات جاده‌ای از شهریور سال گذشته تا به امروز بیشتر شده است.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به برنامه‌های ناجا برای نوروز ۹۸ گفت: صدا و سیما برای ۲۰ روز تعطیلات نوروزی برای اجرای برنامه از ما حدود ۲ میلیارد تومان پول خواسته است که این هزینه بالایی است.