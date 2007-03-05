رشد اقتصادی آمریکا به 2.2 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که دولت آمریکا رشد 3.5 درصدی برای تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماهه چهارم سال 2006 را پیش‌بینی کرده بود، آمارهای جدید از عدم تحقق این رقم حکایت دارد.

رسیدن رشد اقتصادی آمریکا به رقم نازل 2.2 درصد در سه‌ماهه چهارم سال 2006 همگام با کاهش مصرف در اقتصاد آمریکا نگرانی نسبت به تضعیف بیشتر رشد اقتصادی این کشور را به دنبال داشته است.

بانک مرکزی آمریکا و برخی تحلیل‌گران معتقدند اقتصاد آمریکا در طول سال 2007 به تدریج از روند ضعیف سال 2006 فاصله خواهد گرفت، اما برخی دیگر معتقدند وضعیت اقتصاد آمریکا هم‌اکنون نسبت به یک هفته قبل نیز از وضعیت ناگوارتری برخوردار است.

کاهش 7.8 درصدی تقاضای کالاهای بادوام در یک ماه اخیر در آمریکا و ادامه تاثیر رکود شدید حاکم بر بازار مسکن آمریکا در یک سال اخیر و کاهش 19 درصدی سرمایه‌گذاری در این بخش، موجب تشدید وخامت اوضاع اقتصادی آمریکا شده است.

دیگر نگرانی درباره اقتصاد آمریکا افزایش ارزش ین در برابر دلار است که موجب می‌شود جریان نقدینگی که همواره به نفع آمریکا بوده است، هم‌اکنون به سمت بازارهای ژاپن حرکت کند.

موسسات و بنیادهای مالی در سطح جهان معمولا به علت نرخ‌های بهره پایین‌تر در ژاپن اقدام به دریافت وام‌های به واحد پول ین می‌کنند و با تقویت ین، بازپرداخت این وام‌ها برای موسسات گران‌تر بار می‌آید و آنها نیز برای جبران این زیان اقدام به فروش سهام‌ شرکت‌های آمریکایی می‌کنند که سقوط بورس‌های آمریکا را به دنبال داشته است.

در سال 2006 کسری حساب جاری آمریکا به 6.6 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت و در مقابل، مازاد حساب جاری چین و ژاپن به ترتیب به 9 و 4 درصد تولید ناخالص داخلی آنها رسید که موازنه را به زیان آمریکا ساخته است.