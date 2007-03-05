سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی طبق برنامه چهارم توسعه باید تامین شود / امکان رشد علمی بدون تخصیص بودجه پژوهش بر اساس برنامه چهارم وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌ الله خامنه ‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز دوشنبه 23 مرداد ماه در دیدار رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور، لزوم تبدیل علم ‌گرایی و علم ‌محوری را به گفتمان مسلط جامعه در همه بخش ‌ها یادآور شدند و با اشاره به هدف سند چشم‌ انداز بیست ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه تأکید کردند: نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمان ‌بندی و با راهبردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم.

ایشان با اشاره به استعداد انسانی بالا در کشور، جمعیت بالای دانشجویی، تجربه‌های موفق علمی، استادان مجرب و ورود به برخی از حوزه‌ های علوم پیشرفته و جدید، عامل اساسی را در تحقق نهضت تولید علم، توجه جدی به علوم پایه و نظریه‌ پردازی علمی دانستند و افزودند: باید ضمن کاربردی کردن علوم و در نظر گرفتن نیازها، جهت‌ گیری علمی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به سوی رویاندن علم و تولید آن در کشور باشد.

رهبر انقلاب اسلامی، رشد علمی کشور را یک فرآیند دانستند و خاطر نشان کردند: بر این اساس باید زمینه رشد علمی از ابتدایی ‌ترین مراحل آموزش فراهم شود و این زمینه‌سازی تا پس از مقاطع عالی دانشگاهی ادامه یابد.

حضرت آیت ‌الله خامنه ‌ای با تاکید بر لزوم اهتمام بیش از پیش به پارک‌ های علم و فناوری در کشور و همچنین نادیده گرفته نشدن رشد کمی مراکز علمی و دانشگاه‌ها به دلیل توجه به رشد کیفی، افزودند: نگاه متوازن به رشته‌های علمی دانشگاه‌ ها یکی از ضروریات مراکز دانشگاهی است که تحقق این امر نیز منوط به ترسیم نقشه‌ جامع علمی کشور است.

ایشان تاسیس بنیاد نخبگان را یکی از عوامل اساسی برای دلگرمی محققان و پژوهشگران و ایجاد تحرک جدی علمی دانستند.





رؤسای دانشگاهها در دیدار با مقام معظم رهبری (23 مرداد 1385)

به گزارش مهر، رهبر انقلاب اسلامی بر ایجاد زمینه برای به کارگیری فارغ ‌التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی در کشور از جمله مراکز علمی و پژوهشی، تعیین ملاک ‌های کاربردی در کنار ملاک‌ های علمی برای ارتقای اعضای هیات های علمی دانشگاه‌ها و افزایش نسبت دانشجویان دوره ‌های تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان، تاکید و خاطرنشان کردند: محیط علمی و تربیتی دانشگاه‌ ها باید به گونه ‌ای باشد که دانشجویان افتخارات و میراث علمی گذشته‌ خود را بشناسند و اعتماد به نفس ملی در آنان تقویت شود.

حضرت آیت ‌الله خامنه ‌ای، روحیه‌ پرسشگری و درون پاک و همراه با معرفت دانشجویان را از ویژگی ‌های دوران جوانی و دانشجویی دانستند و افزودند: باید با استفاده‌ صحیح از این ویژگی‌ها و پاسخ متناسب به نیازهای علمی، دینی و تربیتی این قشر، فضای مساعدی برای ارتقای معرفت دینی در دانشگاه‌ها به وجود آید.

ایشان، افزایش قدرت تحلیل و فهم سیاسی دانشجویان را از مسائل ضروری برشمردند و با اشاره به لزوم حضور جریان‌های مختلف و سالم سیاسی دانشجویی در دانشگاه‌ها افزودند: باید در دانشگاه‌ها زمینه‌ای ایجاد شود تا جریان‌های سیاسی دانشجویی بدون تبدیل شدن به ابزار گروه‌ها و جریان‌های سیاسی خارج از دانشگاه‌ها، ضمن بالا بردن فهم سیاسی خود در کنار تلاش علمی، قدرت شناسایی مغالطه‌ های سیاسی و تحلیل‌های فریبنده را بیابند و روحیه پایبندی به منافع ملی را نیز تقویت کنند.